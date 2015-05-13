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التليجراف: هروب 3 فتيات بريطانيات من داعش بعد زواجهن من أعضاء بالتنظيم

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التليجراف: هروب 3 فتيات بريطانيات من داعش بعد زواجهن من أعضاء بالتنظيم التليجراف: هروب 3 فتيات بريطانيات من داعش بعد زواجهن من أعضاء بالتنظيم
نشرت صحيفة التليجراف تقريرا يفيد هروب 3 فتيات بريطانيات من براثن التنظيم المسلح داعش، وسط تكهنات بكونهن الثلاث فتيات اللاتى أقدمن على الانضمام لداعش فى بداية العام الجارى بعد هروبهن من مسقط رأسهن العاصمة البريطانية لندن.

وأشارت الصحيفة نقلا عن مرصد "عين الموصل" إلى زواج الفتيات من مقاتلين بالتنظيم المسلح، مؤكدة أن أعمارهن وتراوح بين 15 إلى 16 عاما، وهى نفس أعمار كل من "شاميما بيجوم" 15 عاما و"أميرة عباس" 15 عام و"خديجة سلطانة" 16 عاما اللاتى تركن بريطانيا فى فبراير الماضى للانتقال إلى سوريا.

وأشارت الصفحة إلى عمليات البحث المكثفة التى يجريها التنظيم داخل المدينة العراقية الموصل للعثور على الثلاث فتيات.


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