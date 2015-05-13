محمد بن راشد يبحث الأوضاع العربية مع المتحدثين الرئيسيين في المنتدى

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، على هامش فعاليات منتدى الإعلام العربي في مدينة جميرا في دبي صباح أمس، نخبة من المتحدثين الرئيسيين في المنتدى وتجاذب معهم سموه أطراف الحديث حول مجمل الأوضاع العربية في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها المنطقة.

وتطرق الحديث بين سموه وضيوف المنتدى الى دور الإعلام في بناء الجسور الثقافية والحضارية والإنسانية بين الشعوب العربية من جهة وبينها وبين العالم العربي من جهة ثانية. واستمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال اللقاء من منى غانم المري مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة دبي رئيسة نادي دبي للصحافة رئيسة المنتدى إلى المواضيع محور جلسات المنتدى على مدى يومين والفائدة المرجوة من الحوارات والمحاضرات والفعاليات التي سيشهدها المنتدى بحضور هذه النخبة من الباحثين والمفكرين والأكاديميين والإعلاميين العرب والأجانب.

وقد رحب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بضيوف المنتدى، وتمنى لهم حوارات ونقاشات ناجحة وصريحة وشفافة من اجل الوصول الى حلول عملية لمختلف المشكلات أو المعوقات التي تحول دون تحقيق التقارب العربي على مختلف المستويات، وتبادل الخبرات الإعلامية والصحافية بين المؤسسات والأجهزة الإعلامية العربية من ناحية ومثيلاتها في الدول الأجنبية من ناحية أخرى. وأعرب سموه عن أمله في ان يسفر المنتدى في دورته الحالية عن نتائج إيجابية للمواضيع المطروحة للحوار والتداول والنقاش بين المشاركين من مختلف التخصصات وصناع القرار.

كما تناول سموه والحضور دور وسائل التواصل الاجتماعي التي تشهد تطورا مذهلا كل يوم في إيصال الكلمة والصورة الى كل فرد دون الحاجة الى الاعتماد على الوسائل الإعلامية كالتلفزة أو الجريدة أو حتى «الإنترنت».

حضر اللقاء الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، واللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، وغسان طهبوب عضو لجنة جائزة الصحافة العربية.

ومن جهة أخرى التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ممثلي المؤسسات والجهات الراعية لمنتدى الإعلام العربي في نسخته الرابعة عشرة والتطقت الصور التذكارية لسموه بحضور منى غانم المري مع كل من سلطان احمد بن سليم رئيس مؤسسة دبي للموانئ والجمارك، وعلي راشد لوتاه رئيس مجلس إدارة شركة نخيل للتطوير العقاري، وأحمد جلفار الرئيس التنفيذي لعمليات مؤسسة اتصالات، وجمال بن ثنية نائب رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك بدبي، والدكتورة أمينة الرستماني الرئيس التنفيذي «لتيكوم» للاستثمارات، والدكتور محمد الزرعوني مدير عام المنطقة الحرة في مطار دبي، وعبدالله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في دبي.

وقد توجهت منى المري بالشكر للرعاة الرئيسيين للمنتدى، وأكدت أهمية التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية في كل الفعاليات والمناسبات والمنتديات التي تستضيفها مدينة دبي كي تظل رمزا وأيقونة للنجاح والسعادة وكرم الضيافة.