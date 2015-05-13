محامي أبو تريكة لـ في الجول: سمعت بأنباء ضبطه.. لكن لم يصلنا شيئا بخصوص ذلك

قال هشام عبد ربه محامي محمد أبو تريكة نجم الأهلي المعتزل إنه لم يصله أي شيء بخصوص أمر بضبط وإحضار اللاعب على خلفية أزمة الحجز على أمواله.

وانتشرت أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بوجود قرار بضبط وإحضار اللاعب للتحقيق معه.

وقال هشام عبد ربه لـFilGoal.com: "لم يصلنا أي شيء بخصوص هذه الأنباء. هذا الكلام غريب للغاية. سمعت به لكن لم يصلنا أي شيء".

وأضاف "لا يوجد شيء حتى الآن بخصوص هذه الأنباء أو يصلنا أي طلب للتحقيق مع اللاعب".

وكانت لجنة فحص أموال الإخوان قد أصدرت قرارا بالحجز على أموال أبو تريكة بعدما قالت إن اللاعب يملك شركة سياحية مع أحد المتهمين في قضايا إجرامية.