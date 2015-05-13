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إنبي ينفي لـ في الجول استقالة طارق العشري

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إنبي ينفي لـ في الجول استقالة طارق العشري إنبي ينفي لـ في الجول استقالة طارق العشري

نفى عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي ما تردد عن استقالة طارق العشري من منصب المدير الفني للفريق البترولي.

وكانت تقارير صحفية قد صدرت عن استقالة العشري المدرب الذي يقود الفريق صاحب المركز الثاني في جدول الدوري المصري.

ورد عبد الناصر محمد لـFilGoal.com "لا أعلم لماذا تأتي مثل تلك الشائعات في هذه الفترة؟".

وتابع "الرجل سيقود التدريبات غدا الأربعاء بشكل طبيعي للغاية. ولا صحة عما تردد بشأن رحيله".

وأتم "الفريق في قمة تركيزه لمواصلة السباق نحو قمة الدوري المصري. ونعمل بكل جهد ولن نلتفت لتلك الشائعات".

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