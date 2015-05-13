طارق العشري يوضح سبب مشكلته مع إدارة إنبي.. ويضحك معاتبا ' الشيخ الذي لم يساعده '

أوضح طارق العشري المدير الفني لإنبي تفاصيل أزمة وقعت بينه وإدارة النادي، لكنه أكد أنه باق في منصبه.

وكانت أنباء قد صدرت بأن العشري تقدم باستقالته من منصبه كمدير فني لإنبي. لكن النادي البترولي نفى لـFilGoal.com أن يكون قد حدث ذلك.

وفسر العشري ما حدث في تصريحاته لبرنامج مع شوبير، قائلا: "ما حدث عبارة عن أزمة بسيطة. لكن تم احتواء الأمر ولم أتقدم باستقالتي".

وحكى "كان لدي وجهة نظر فيما يخص صرف مستحقات اللاعبين والمكافآت. والإدارة كانت لديها رؤية أخرى".

وتابع "جلسنا وتفاهمنا. وغدا الأربعاء في اجتماعنا سيتم إنهاء الموضوع تماما".

الشيخ

ويرى العشري أن الزمالك الأقرب لحسم الدوري، لكنه لازال في المنافسة. وكذلك الأهلي، مفصحا "بعد تعيين فتحي مبروك ظهر التجانس والقوة الكبيرة للفريق".

وتعادل إنبي مع المصري بعد إهدار العديد من الفرص، داعب العشري القناة بأن "الشيخ" الذي يقال إنه يتعامل معه لم يساعده.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد اتهم العشري باستخدام "السحر" في تحقيق انتصاراته.