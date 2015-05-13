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شباب القصير لوزير الرياضة: نادى 6 أكتوبر يحتاج إلى سور لحمايته من القمامة

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شباب القصير لوزير الرياضة: نادى 6 أكتوبر يحتاج إلى سور لحمايته من القمامة شباب القصير لوزير الرياضة: نادى 6 أكتوبر يحتاج إلى سور لحمايته من القمامة
وجه شباب مدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر رسالة عبر "اليوم السابع" لوزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز، يطالبونه فيها بإنشاء سور لنادى 6 أكتوبر بالمدينة بعد أن انتشرت القمامة بملعب النادى لكونه بدون سور.

وأضاف شباب مدينة القصير موجهين حديثهم لوزير الشباب والرياضة أننا نطالب بسرعة إحاطة أْرض النادى بسور نظرا لأن مساحة ملعبهم الصغيرة غير المحددة جعلت من النادى وكأنه منطقة عشوائية.

وأوضح الشباب أن هناك الكثير من الخارجين عن النظام البيئى ممن يلقون المخلفات والقمامة بالقرب من ملعب النادى، ولم يجدوا رادعا، فضلاً عن عدم معرفة آخرين بأنها أرض خاصة بالنادى.

وقال جمعة أحمد إسماعيل عضو مجلس إدارة نادى 6 أكتوبر أنهم يقومون بتشجير ورعاية أرض النادى، إلا أن عدم وجود سور يتسبب فى مشكلة بيئة للمترددين على النادى وملعب كرة القدم.

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