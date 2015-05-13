محافظ أسوان يستجيب لأسرة طالب تعرض لحادث ويشجعه على دخول الامتحان

استجاب اليوم محافظ أسوان اللواء مصطفى يسرى لحالة الطالب ممدوح سعد عبد العاطى بالصف الخامس بمدرسة صالح حرب الثانوية الصناعية المتقدمة بمدينة أسوان، والذى تم حرمانه من أداء امتحان نهاية العام الدراسى 2014/2015 لعدم تحقيق نسبة 75% للحضور العملى بالمدرسة بعد تعرضه لحادث سير مروع فى سبتمبر الماضى، كاد يودى بحياته لولا عناية الله له.

وقد قام المحافظ بإجراء اتصال تليفونى بالطالب ممدوح ووالدته حيث أكد لهما على أنه سيتم الاتصال بالدكتور محمد يوسف، وزير التعليم الفنى والتدريب لأداء امتحانات نهاية العام الدراسى وذلك نظراً لظروفه الصحية وخاصة أن لديه تقارير طبية تؤكد سوء حالته الصحية.

وأشار المحافظ بأن والدة الطالب ممدوح اتصلت به على محموله الخاص وأكدت له بأن حالته النفسية صعبة للغاية لدرجة أنه أضرب عن الطعام، فطلب المحافظ منها التحدث مع ممدوح حيث قام بتحفيزه على مواصلة المذاكرة والاستعداد لدخول الامتحان لتحصيل أعلى الدراجات فى مختلف المواد الدراسية، مما كان له أثر كبير فى تحويل الكآبة والضيق إلى السعادة والفرح هو ووالدته لتحقيق حلمه بدخول الامتحان وعدم حرمانه بسبب ظروفه الصحية، وخاصة أنه فى المرحلة النهائية للتعليم الثانوى الفنى الصناعى.

الجدير بالذكر بأن الطالب ممدوح سعد قد تعرض لحادث مرورى من سيارة فى 13 سبتمبر الماضى وهو الذى أدى إلى إصابته بارتجاج فى المخ، ودخوله فى غيبوبة تامة استمرت لنحو 25 يوماً متواصلة، بجانب إصابته بانسكاب بللورى بالرئيتين، وتم إجراء عملية جراحية له بالصدر وعمل شق حنجرى له، علاوة على كسر فى عظمة الفخذ الأيسر استلزم معه إجراء عملية لتركيب شريحة ومسامير، وتم إجراء هذه العمليات بأسوان والقاهرة، وحينما بدأ يتماثل للشفاء تدريجياً كان يذهب على كرسى متحرك بمساعدة أسرته وزملاؤه إلى المدرسة لحضور الأيام العملى حتى وصلت نسبة الحضور إلى 56 %، وذلك نظراً لأن المدرسين بالمدرسة أخبروه بأن الأجازات المرضية لا تعفى من حضور المواد العملى، بالإضافة إلى أنه كان يستعين بمدرسيين خصوصيين فى جميع المواد داخل المنزل حتى فى المجال العملى بواسطة مدرسين مخلصين تعاطفوا مع حالته الصحية.

وقام أيضاً ممدوح بإجراء عملية جراحية أخرى فى شهر فبراير الماضى بسبب حدوث تآكل فى عظمة الفخذ نتيجة حدوث قصر قدره 6 سم تقريباً فى القدم اليسرى، وقد نصحه الأطباء بعدم التحرك نهائياً لمدة شهرين حتى تنجح العملية، ولهذا السبب لم يستطيع أن يذهب إلى الأيام العملى بالمدرسة خلال تلك الفترة، ولكنه فوجئ بصدور قرار بحرمانه من دخول الامتحان بسبب عدم حضوره نسبة 75 % من الأيام العملى وتسبب ذلك بدوره فى انهيار حالته النفسية تماماً، لأنه من المتفوقين دراسياً، وكان يحصل على الترتيب الثانى على مستوى المدرسة خلال السنوات الماضية، ولهذا قامت والدته بالاتصال بمحافظ أسوان الذى استجاب له على الفور للسماح له واستثنائه لدخول الامتحان لنهاية العام الدراسى الحالى.