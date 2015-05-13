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القبض على نقيب الفلاحين بالمنوفية لصدور أحكام بحبسه 9 أشهر

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القبض على نقيب الفلاحين بالمنوفية لصدور أحكام بحبسه 9 أشهر القبض على نقيب الفلاحين بالمنوفية لصدور أحكام بحبسه 9 أشهر
ألقت قوات الأمن بوحدة مباحث قسم شبين الكوم القبض على فوزى فاضل نقيب الفلاحين بالمنوفية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية، إخطارا من المقدم محمد أبو العزم رئيس مباحث قسم شبين الكوم يفيد بالقبض على فوزى فاضل نقيب الفلاحين بالمنوفية، وذلك عقب خروجه من تدشين "مشروعك" بقاعة المؤتمرات بمدينة شبين الكوم، والمطلوب ضبطه فى عدة أحكام قضائية بالحبس ٦ أشهر، و٣ أشهر بقسم شبين الكوم وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

فى سياق متصل تقدم محامى، فوزى فاضل نقيب الفلاحين بالمنوفية، بعمل معارضة على الأحكام الصادرة ضده بالحبس ٦ أشهور و3 أشهر من مركز شبين الكوم، فى اتهامات بالتبديد للإفراج عنه فيما تم التحفظ على المتهم بقسم شبين الكوم، لحين الانتهاء من إجراءات المعارضة.

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