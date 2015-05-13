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صحيفة: أوباما يرى "طريقا شاقا" فيما يخص الصراع الإسرائيلى الفلسطينى

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صحيفة: أوباما يرى "طريقا شاقا" فيما يخص الصراع الإسرائيلى الفلسطينى صحيفة: أوباما يرى "طريقا شاقا" فيما يخص الصراع الإسرائيلى الفلسطينى
قال الرئيس الامريكى باراك أوباما فى مقابلة صحيفة نشرت أمس الثلاثاء انه لن يتخلى عن الامل فى حل الدولتين للصراع الاسرائيلى الفلسطينى لكنه أشار إلى أن الطريق إلى انهاء الصراع يبقى شاقا.

وأضاف أوباما فى مقابلة مع صحيفة الشرق الاوسط التى تصدر باللغة العربية فى لندن "ليس سرا أننا الان امام طريق شاق للمستقبل، ونتيجة لذلك تراجع الولايات المتحدة بعمق اسلوب تعاملها مع الصراع".

ومضى قائلا "نحن نتطلع الى الاسرائيلية الجديدة والى الفلسطينيين لإظهار التزام حقيقى بحل الدولتين من خلال السياسات و الاعمال وحينذاك فقط يمكن إعادة بناء الثقة وتجنب حلقة التصعيد".
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