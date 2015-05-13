"وصفة الكاكاو" للتخلص من سقوط الشعر وزيادة كثافته ولمعانه

إذا كنت تعانين من سقوط الشعر أو الشعر الخفيف، فيمكنك حل هذه المشكلة من الطبيعة، دون الحاجة للمستحضرات الطبية والكيميائية.. ومن أهم الوصفات للتخلص من هذه المشكلة "قناع الكاكاو السحرى"، الذى يزيد من كثافة الشعر، ويحميه من التساقط ويضيف له نعومة وتألقًا.

ووفقًا للموقع الطبى الأمريكى “Health”، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية، فإن قناع الكاكاو له تأثير قوى على تحفيز جذور الشعر وتسارع نموها، ومع الاستخدام المنتظم لهذا القناع، يصبح الشعر سميكًا وصحيًا.

ولذلك نقدم مكونات وصفة الكاكاو لقناع الشعر.

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المكونات المطلوبة:

طريقة التحضير:

طريقة الاستعمال:

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>- ½ كوب من اللبن الرايب>- 1 ملعقة صغيرة من الكاكاو>- 1 بيضة>تخلط جميع المكونات، وبمجرد الحصول على خليط متجانس، يصبح القناع جاهزا للاستخدام.يوضع جزء من الخليط الناتج على الجذور مع استخدام مشط لنشره على طول الشعر بأكمله، وعندما يبدأ الخليط فى الجفاف، نضع طبقة أخرى.

وأخيرًا، يوضع كيس من البلاستيك على فروة الرأس، مع لف الرأس بمنشفة والانتظار لمدة نصف ساعة، ثم غسل الشعر بالطريقة المعتادة.

يتم وضع هذا القناع على الشعر الجاف لتحقيق نتائج طويلة الأمد وواضحة، مع استخدم القناع 2-3 مرات فى الأسبوع لحوالى شهرين، وفقًا للخبراء.

ملحوظة:

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هذا القناع ممنوع لمن لديهن شعر أشقر، حيث إن الاستعمال المستمر لقناع الكاكاو، قد يغير لون شعرك، لأن الكاكاو يحتوى على لون طبيعى.