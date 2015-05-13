متحف الوادى الجديد يشارك فى احتفالية اليوم العالمى للمتاحف الأسبوع القادم

يشارك متحف الوادى الجديد فى الاحتفالية العالمية الخاصة باليوم العالمى للمتاحف، الذى من المقرر أن تشارك به 139 دولة فى الثامن عشر من هذا الشهر، وذلك فى إطار المشاركة الفعالة لمتحف الآثار بالمحافظة فى الاحتفال باليوم العالمى للمتاحف الذى بدأ عام 1977 بعد أن اعتمد المجلس العالمى للمتاحف فى جلسته المنعقدة الذى موسكو بروسيا يوما عالميا للاحتفال بالمتاحف ولفت أنظار العالم إلى أهمية المتاحف ودروها الثقافى والمجتمعى للمواطنين .

وفى سياق متصل ينظم متحف الآثار بالمحافظة معرضا متحفيا خاصا بالتعليم تحت شعار دور التعليم فى بناية المجتمع على مر العصور التى مرت بها مصر، وذلك فى الثامن عشر من الشهر الجارى، حيث يقوم اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد، بافتتاح المعرض الذى سيتم افتتاحه مجانا لكافة الجماهير من داخل وخارج المحافظة.