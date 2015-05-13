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أسماء المنور تعيد ابتسام تسكت إلى الثانوية

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أسماء المنور تعيد ابتسام تسكت إلى الثانوية أسماء المنور تعيد ابتسام تسكت إلى الثانوية

الثلاثاء 12-05-2015 23:49

أعلنت الفنانة أسماء المنور في تغريدة عبر حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اسم الأغنية التي ستهديها إلى الفنانة المغربية ابتسام تسكت، خرّيجة الموسم العاشر من برنامج "ستار أكاديمي"، وهي أغنية بعنوان "تلميذ فالثانوية"، من كلمات سمير الموجاري، ومن ألحان مهدي موازين، ومن إنتاجها الخاص.

وكتبت أسماء في تغريدتها: "الأغنية اسمها تلميذ فالثانوية كلمات سمير الموجاري ألحان مهدي موازين إنتاج أسماء المنور.. ان شاء الله تعجبكم".

 

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