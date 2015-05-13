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بالصور.. "بلطجية" يعتدون على معلمى مدرسة بحلوان ويحطمون الكنترول

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حررت إدارات مدرسة د.أحمد زويل الإعدادية بأرض المثلث بحلوان التابعة لإدارة حلوان التعليمية محضر شرطه يحمل رقم ١٣٠٥٢ جنح حلوان بعد تعدى مجموعة من البلطجية على المدرسة وتكسير الكنترولات، حيث اقتحم عدد من الخارجين على القانون المدرسة بالكلاب البوليسية والسلاح الأبيض والسنج والمطاوى وقاموا بالاعتداء على المدرسين داخل المدرسة أثناء سير امتحانات الفصل الدراسى الثانى للصفين الأول والثانى الإعدادى، وقاموا باقتحام الكنترول الخاص بالامتحانات.

قال أحد المعلمين لـ"اليوم السابع" طالبا عدم الإفصاح عن اسمه خوفا من البلطجية على حد قوله إن تعدى الخارجين عن القانون أحداث تلفيات بالكنترول وتكسير زجاج المدرسه، كما أنهم حاصروا المدرسين داخل الكنترول، وتم إبلاغ قسم شرطة حلوان وحضرة قوة على الفور وحررت المعلمين من أيدى البلطجية وإجراء معاينة للمكان.

وأضاف المعلم إلى أن الاعتداء على المعلمين تسبب فى إصابة مدرس، لافتا إلى أن الامتحانات عقدت بالفترة المسائية، وسيتم عرض المعلمين المصابين على النيابة صباح اليوم الأربعاء لأخذ أقوالهم حول الواقعة.

آثار تكسير كنترول المدرسة -اليوم السابع -5 -2015
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آثار تكسير كنترول المدرسة

البلطجية يحطمون غرفة الكنترول ويعتدون على المعلمين بها -اليوم السابع -5 -2015
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البلطجية يحطمون غرفة الكنترول ويعتدون على المعلمين بها

تطاير محتويات غرفة الكنترول بعد تعدى البلطجية على المعلمين -اليوم السابع -5 -2015
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تطاير محتويات غرفة الكنترول بعد تعدى البلطجية على المعلمين

البلطجية يعتدون على المدرسة بالشوم والسلاح الأبيض -اليوم السابع -5 -2015
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البلطجية يعتدون على المدرسة بالشوم والسلاح الأبيض

تهشم المقاعد داخل غرفة الكنترول -اليوم السابع -5 -2015
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تهشم المقاعد داخل غرفة الكنترول


>- النيابة تستمع لأقوال معلمى مدرسة بالهرم بعد اتهام طالبة لهم بالتحرش بها
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