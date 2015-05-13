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مجلس الوزراء: لم نكلف المستشار أحمد الزند بتولى وزارة العدل

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مجلس الوزراء: لم نكلف المستشار أحمد الزند بتولى وزارة العدل مجلس الوزراء: لم نكلف المستشار أحمد الزند بتولى وزارة العدل
نفى السفير حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تكليف المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة بتولى وزارة العدل خلفا للمستشار محفوظ صابر الذى قدم استقالته مؤخراً على خلفية الاحتجاجات العارمة التى تلقها بسبب تصريحاته عن رفض تعيين أبناء عمال النظافة بالقضاء، مضيفا أن الوزارة ستناقش الملف بعد وصول المهندس إبراهيم محلب من زيارته لفرنسا.

وأضاف"القاويش" خلال اتصال هاتفى مع الإعلامى جابر القرموطى ببرنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية"ontv"، أن المهندس إبراهيم محلب اجتمع مع وزير الدفاع الفرنسى لمناقشة صفقة طائرات"الرافال" لمصر، مشيرا أن "محلب" اجتمع مع عدد من رجال الأعمال الفرنسيين للاستثمار فى مصر.


>- محلب يبحث مع وزير الدفاع الفرنسى الأوضاع فى سوريا وليبيا.. ووزير الدفاع يؤكد: ملتزمون بتسليم مصر طائرات الرافال فى موعدها.. ورئيس الوزراء من البرلمان الفرنسى: لا علاقة بين الإرهاب والإسلام

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