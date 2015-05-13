الجوازات: 37 قراراً إدارياً بحق مواطنين ومقيمين نقلوا متسللين وشغلوهم وتستروا عليهم

أعلنت وزارتا الداخلية والعمل عن إيقاع عقوبات بحق 37 مواطنا ومقيما تورطوا في نقل المخالفين لنظامي الإقامة والعمل والتستر عليهم وتشغيلهم وإيوائهم وتقديم المساعدة لهم.

وأصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية المشكّلة في جوازات مناطق ومحافظات المملكة 37 قرارا إداريا بحق مواطنين ومقيمين تنوعت مخالفاتهم بين نقل المتسللين والتستر عليهم وتشغيلهم وإيوائهم وتقديم المساعدة لهم، وقد شملت هذه العقوبات السجن لهم جميعا بما مجموعه 25 عاما وغرامات مالية وصلت ما مجموعه 14 مليونا و650 الف ريال والتشهير بهم في الصحف المحلية والمطالبة بمصادرة المركبات التي استخدمت في نقل المتسللين ومساعدتهم وتم اعتماد جميع هذه القرارات من صاحب السمو الملكي الامير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - حفظه الله.

وفيما يلي أسماء المخالفين بنقل متسللين بمكة المكرمة وبعض المدن والعقوبات التي صدرت بحقهم وهم:

إبراهيم حسن عمر أبو شرحه، 2 مليون و300 الف ريال والسجن سنتين والتشهير، إبراهيم احمد إبراهيم الزبيدي، مليون و900 ألف ريال والسجن سنتين والتشهير، عبدالله احمد عبيد العلوي، مليون و700 الف ريال والسجن سنتين والتشهير، سعيد حسن عبدالله الصمداني 700 ألف ريال والسجن سنة والتشهير، زاهر علي احمد الشهري 700 ألف ريال والسجن سنة والتشهير، سعيد سويد سعيد الغامدي 500 ألف ريال والسجن سنتين والتشهير، احمد عبدالله عمر البطاشي 475 ألف ريال والسجن سنة والتشهير، عبدالله حسن محمد المقعدي 450 ألف ريال والسجن سنة والتشهير، محمد احمد عبدالعزيز الصمداني 350 ألف ريال والسجن 6 أشهر والتشهير، صالح عمر يسلم باجبير 275 ألف ريال والسجن 6 أشهر والتشهير، عبدالله محمد علي العماري 325 ألف ريال والسجن 6 أشهر والتشهير، فيصل علي عبدالله العيافي 200 ألف ريال والسجن سنة والتشهير ومطالبة بمصادرة المركبة، سلطان إبراهيم سالم بن علي 200 الف ريال والسجن 6 أشهر والتشهير، احمد علي سالم الجبيري 150 ألف ريال والسجن 6 أشهر والتشهير، أحمد مصطفي كرتان 150 الف ريال والسجن سنة والتشهير، إبراهيم محمد محمد عسيري 150 ألف ريال والسجن 6 أشهر والتشهير، يحيى محمد يحيى مخشي 100 ألف ريال والسجن 6 أشهر والتشهير، محسن صالح غشام العمري 100 ألف ريال والسجن 6 أشهر والتشهير، نوح محمد ناصر مخشي 100 ألف ريال والسجن 6 أشهر والتشهير، بندر محمد يحيى سهلي 100 ألف ريال والسجن سنة والتشهير، ويحيى علي دبا القرادي "يمني" بمخالفة نقل متسللات 75 ألف ريال والسجن 6 أشهر والترحيل والتشهير، وجابر يحيى مداوي التليدي 75 ألف ريال والسجن 6 أشهر والتشهير، ونايف احمد محمد الزهراني 75 ألف ريال والسجن 6 أشهر والتشهير، مدني نغمول محمد الحليسي 50 ألف ريال والسجن 6 أشهر والتشهير، علي راجح علي العمري 50 ألف ريال والسجن سنة والتشهير، محمد بركوت محمد الحليسي 50 ألف ريال والسجن سنة والتشهير، رمزي حسن علي عطيف 50 ألف ريال والسجن 6 أشهر، حسن جعيري عيسى قميري 50 ألف ريال والسجن 6 أشهر والتشهير، وحازم علي محمد احمديني 50 ألف ريال والسجن 6 أشهر والتشهير، ماجد عبدالله سعد الزهراني 25 ألف ريال والسجن سنة والتشهير، ونايف صالح عبدالله الزهراني 25 ألف ريال والسجن 6 أشهر والتشهير.

ونايف رجاء لاحق العتيبي بمخالفة نقل متسللين 150 ألف ريال والسجن 6 أشهر والتشهير.

هايف منيف ثريبان المطيري بمخالفة نقل متسللين بالرياض 75 ألف ريال والسجن 6 أشهر والتشهير، أحمد بن إبراهيم محمد الهاشم بمخالفة نقل متخلف عمرة بالقصيم 10 آلاف ريال والتشهير والمطالبة بمصادرة المركبة، دخيل بن دخيل الله معوض الرشيدي بمخالفة نقل معتمر خارج نطاق المدينة 10 آلاف ريال، عماد بن حمدان حامد عياش بمخالفة نقل وافد عمرة خارج نطاق المدينة 10 آلاف ريال والتشهير، سند بن مستق محضار العوفي بمخالفة نقل متخلف عمرة 10 آلاف والتشهير.

وتدعو وزارة الداخلية ممثلةً في المديرية العامة للجوازات المواطنين كافة إلى تجنب نقل أو تشغيل المخالفين لنظامي الإقامة والعمل أو التستر عليهم أو إيوائهم أو مساعدتهم على إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل لتفادي العقوبات.