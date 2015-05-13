مواقف المملكة ومساعدتها لليمن بدأت منذ عقود ولم تتوقف

تؤكد المملكة دائماً وقوفها مع شقيقتها اليمن في جميع الظروف. يبرز ذلك في كثير من المواقف، حيث وضحت المملكة أسس وشكل العلاقة مع اليمن البلد الشقيق الذي يشكل بحكم موقعه امتداداً طبيعياً للمملكة كان ولا يزال يشكل وحدة عضوية تربط شعبين متشابهين متواصلين متناسبين.

ومع منتصف الشهر الماضي بدأت المملكة بأمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، بتخصيص مبلغ 274 مليون دولار لأعمال الإغاثة الإنسانية في اليمن استجابة لمناشدة الأمم المتحدة؛ وفي الوقت الذي قامت به المملكة بعاصفة الحزم لإعادة الشرعية والاستقرار لليمن الشقيق فإنها لم تغفل الجوانب الإنسانية الأخرى كتقديم المساعدات الطبية للجرحى من جرّاء الاعتداءات الإرهابية الحوثية في كل من صنعاء وعدن ونقل مَن تستدعي حالته لتلقي العلاج في المراكز الطبية في المملكة

ومؤخراً جاء توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- بتصحيح أوضاع وتمديد تأشيرات الزيارة للإخوة اليمنيين داخل المملكة والسماح لهم بالعمل استثناء من الأنظمة، أسوة بالإخوة السوريين، حتى إشعار آخر؛ مراعاة لظروفهم ومساعدة لهم.

وفي وقت سابق كانت القمة التشاورية لقادة دول مجلس التعاون قد أعلنت عن تأسيس مركز لتنسيق المساعدات الإنسانية لليمن ودعت الأمم المتحدة للمشاركة في أنشطة الإغاثة.

وقال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في مستهل القمة: "إننا نعلن عن تأسيس مركز للأعمال الإنسانية والإغاثية يكون مقره في الرياض، آملين مشاركة الأمم المتحدة بفاعلية فيما سيقوم به هذا المركز من تنسيق لجميع الأعمال الإنسانية والإغاثة للشعب اليمني الشقيق وبمشاركة الدول الراعية للمبادرة الخليجية.

وتذكر التقارير والتصريحات الرسمية انه في العقد الأخير قدمت المملكة لليمن أكثر من 50 مليار دولار مابين إعانات عاجلة واستثمارات طويلة الاجل ومشاريع مشتركة ومنح لا ترد فيما كان وزير المالية السعودي قد اعلن عن تجاوز مساعدات المملكة لليمن في الخمسة أعوام الماضية، ثلاثة بلايين دولار وتقديم تعهدات جديدة بلغت 3.25 بلايين دولار، منها بليون دولار وديعة في "المصرف المركزي اليمني" لدعم استقرار العملة اليمنية، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ بليون و750 مليون دولار لتمويل مشاريع إنمائية واقتصادية وصحية وأكاديمية، ومساعدات إنسانية، و500 مليون دولار لتمويل وضمان صادرات سعودية. وساهم كذلك «الصندوق السعودي للتنمية» بمبلغ 100 مليون دولار لدعم قطاع الكهرباء، وحزمة من المعونات لتمويل مشاريع تنموية، وتجاوزت نسبة ما خصصته السعودية 93 في المئة من إجمالي ما تعهدت به تجاه اليمن.

وفي عدد كبير من المقابلات الإعلامية مع بعض مواطني اليمن داخل المملكة ثمن اليمنيون للمملكة دورها القوي وموقفها التاريخي الذي لا ينسى من اليمن ونصرته ليس فقط بعاصفة الحزم المجيدة وإنماً أيضاً بالإعانات الإنسانية العاجلة التي أكسبت الحرب بعداً إنسانياً وبحزم القرارات الأخيرة التي كان لها ابلغ الأثر في نفوسهم.