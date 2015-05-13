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تسليم بطاقة «زائر» الأولى في الطائف

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تسليم بطاقة «زائر» الأولى في الطائف تسليم بطاقة «زائر» الأولى في الطائف
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مدير جوازات الطائف يسلم بطاقة «زائر»

الطائف - نواف بن خيشوم

    سلم مدير جوازات الطائف العميد عبدالله الحميدي، بطاقة «زائر» لليمني الأول الذي صحح أوضاعه في المحافظة.

وعبّر اليمني المستفيد من «قرار التصحيح»، عن شكره وتقديره للقيادة على ما تبذله لليمنيين، لافتاً إلى أن ذلك يدل على عمق العلاقة بين البلدين.

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