إدراج قرية روس الفرخ ضمن القرى الأكثر احتياجا بكفر الشيخ وبحث مشاكلها

استعرض الدكتور أسامة حمدى عبد الواحد محافظ كفر الشيخ خطة المركز والمدينة وإدراج قرية روس الفرخ ضمن القرى الأكثر احتياجا، والتى سيتم استكمال مشروع الصرف الصحى بها وتوسعة محطة مياه الشرب بمنطقة الحفير شهاب الدين بالحامول نظراً لقربها من القرية، وذلك لحل مشكلة مياه الشرب بالقرية والقرى التوابع .

جاء ذلك بناءً على تكليفات الدكتور أسامة حمدى عبد الواحد محافظ كفر الشيخ، لرؤساء المراكز والمدن بعقد اجتماع كل أسبوع بالوحدات المحلية القروية كما جاء بالكتاب الدورى رقم (5)، وذلك لحل مشاكل المواطنين على الطبيعة وترأس المهندس عبد الخالق إسماعيل غنيم رئيس مركز ومدينة بيلا اجتماعاً أمس الثلاثاء، بقرية روس الفرخ ويلتقى بالأهالى لحل مشاكلهم، بحضور أعضاء الجهاز التنفيذى بالمركز والمدينة الذى يضم مديرى إدارات (الصحة – التعليم – المياه – الجهاز التنفيذى للصرف الصحى – الكهرباء – التموين – الشباب والرياضة – الزراعة – الطرق)، بالإضافة إلى عضو من إدارة التفتيش المالى والإدارى بالديوان العام للمحافظة .

كما حضر الاجتماع عدد من أهالى قرية روس الفرخ وتم طرح عدد من مشاكل القرية، التى تم حل جزء منها على الفور أثناء الاجتماع كتسوية وتمهيد طريق قوته المتجه إلى مقابر قرية روس الفرخ، وإصلاح ومراجعة كشافات الإنارة العامة بالقرية، والحضور إلى معمل منطقة مياه الشرب وأخذ عينات عشوائية من القرية لتحليلها .

كما أشاد أهالى القرية بتوافر مياه الرى بالمقارنة بالعام الماضى فى هذا الوقت، وتم التنبيه على مدير منطقة مياه الرى ببيلا بمتابعة وصول مياه الرى بصفة مستمرة للقرية والقرى التوابع مع عمل الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة وتوافر مياه الرى للقرية .

وقد تم إثارة مشكلة الانهيارات بجسر بحر البشمة التابع لرى الدقهلية ومخاطبة رى المحافظة، وستتم المتابعة مع رى الدقهلية لتدبيش بعض الانهيارات .

كما تم طرح مشكلة تهالك أعمدة الإنارة بالقرية وسقوط أسلاك الضغط المتوسط، ويجرى حالياً العمل فى صيانة خط الضغط المتوسط مغذى الشطوط، وتم حصر جميع الأعمدة المتهالكة والمحتاجة لصيانة ومخاطبة قطاع الكهرباء بكفر الشيخ لعمل الصيانة اللازمة .

وأكد عبد الخالق البدء فى حل هذه المشاكل فوراً والتواصل المستمر مع المواطنين وتحسين كل الخدمات لهم.