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7 أسباب تجعلك تتوقف فورًا عن تناول المشروبات الغازية الدايت

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7 أسباب تجعلك تتوقف فورًا عن تناول المشروبات الغازية الدايت 7 أسباب تجعلك تتوقف فورًا عن تناول المشروبات الغازية الدايت
يميل الكثير من الأشخاص لتناول المشروبات الغازية الدايت بسبب احتوائها على قدر قليل من السعرات الحرارية، ولكنهم يتجاهلون فى الوقت نفسه الأضرار الصحية العديدة التى تسببها، ونسلط الضوء من خلال هذا التقرير على أهم الأسباب المقنعة التى تجعلكم تتوقفون عن تناول هذه المشروبات، وذلك حسبما نشر مؤخرًا بموقع "رعاية الصحة" الأمريكى، وهى تشمل:

1. تحتوى بعض هذه المشروبات على سكر الأسبارتام، والمعروف بأضراره الصحية العديدة، حيث يرفع خطر الإصابة بالسرطان، وهو ما جعل إحدى الشركات الشهيرة تقرر إيقاف استخدامه فى تصنيع المشروبات الغازية داخل أمريكا.
>2. تتسبب المشروبات الدايت فى رفع الوزن، وترتفع فرص الإصابة بمتلازمة الأيض بنسبة 34% حسب إحدى الدراسات، وهى عبارة عن مجموعة أعراض غير مرتبطة ببعض، وتشمل: ارتفاع السكر وارتفاع الضغط والكوليسترول، كما كشفت دراسة أخرى أن تناول عبوتين من المشروبات الغازية الدايت يوميًا يزيد محيط الخصر بنسبة 500%.
>3. تناول عبوة واحدة من المشروبات الغازية الدايت يرفع فرص الإصابة بالأزمات القلبية والسكتة الدماغية بنسبة 43%.
>4. كشفت دراسة حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة هارفارد الأمريكية أن تناول المشروبات الغازية الدايت بشكل يومى يرفع فرص الإصابة بأمراض الكلى.
>5. تتسم المشروبات الدايت بأنها حمضية جدًا، وهو ما يجعلها تتسبب فى تآكل مينا الأسنان.
>6. وفقًا للأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب، فإن تناول 4 عبوات أو أكثر من المشروبات الغازية الدايت يوميًا يرفع فرص إصابتك بالاكتئاب بنسبة 30%.
>7. ربطت بعض الدراسات بين تناول المشروبات الغازية الدايت وبين الإفراط فى تناول الطعام.

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مصر 365