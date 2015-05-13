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انعقاد مؤتمر الجمعية المصرية الافرو آسيوية للتجميل وليزر الجلد غدا الأربعاء

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انعقاد مؤتمر الجمعية المصرية الافرو آسيوية للتجميل وليزر الجلد غدا الأربعاء انعقاد مؤتمر الجمعية المصرية الافرو آسيوية للتجميل وليزر الجلد غدا الأربعاء
تعقد الجمعية المصرية الأفرو آسيوية للتجميل وليزر الجلد المؤتمر السنوى الدولى الثامن فى الفترة من 13 ـ 14مايو الجارى .

وقال الدكتور أحمد سالم أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية بطب قصر العينى رئيس الجمعية والمؤتمر، إن المؤتمر يناقش أحدث الأبحاث والتطبيقات عن الوسائل الحديثة لتجميل الجلد باستخدام الليزر من خلال أكثر من 40 بحثا، مشيرا إلى أن المؤتمر يعقد ورش عمل يقوم بها الخبراء المتخصصون من .

يستضيف المؤتمر العديد من الخبراء الدوليين من أمريكا وفرنسا وإيطاليا واليونان وكوريا وكذلك من الدول العربية من والسودان وليبيا والعراق، ويعقد أيضا العديد من ورش العمل لتدريب الأطباء كما ينظم المؤتمر معرضا دوليا لأحدث الأجهزة فى هذا المجال.
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