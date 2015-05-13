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بالمستندات... تشيكل مجلس أمناء مدينة رأس البر من كبار السن و إستبعاد الشباب

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و على غير عادته إرتكب محافظ دمياط الحالى الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه خطأ فادحا أو ربما هى توجهات الدولة الخفيه ، فقد قام بتشكيل مجلس أمناء لمدينة رأس البر جله من كبار السن ممن تجاوزت أعمارهم الستون عاما .
و فى الوقت الذى أوسعونا حديثا عن فرص الشباب و دور الشباب فى النهضة بالوطن ها هم يضعون شيوخا فى أماكن كانت مخصصة أصلا للشباب فهل الشيوخ سوف ينهضون بتلك المدينة السياحية الواعدة ؟
إعترض الكثير من الشباب القاطنين فى مدينة رأس البر و فى محافظة دمياط عموما على تعييش هؤلاء الشيوخ و عدم إستغلال طاقة الشباب كما تدعو إلى ذلك دائما الحكومات المتعاقبة منذ الثلاثون من يونيو و كما يدعو لها الرئيس .
فهل هناك طاقة أمل فى التنفيذيين أم أننا نرى أدائا رائعا منهم جميعا فى البداية فقط ؟
هل الطريق ذو الخمسون مليون جنيه للمحافظ السابق الذى رحل غير مأسوف عليه سيلحقة مشروع آخر على نفس الشاكله من المحافظ الحالى ؟ سننتظر ماذا ترينا الأيام

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