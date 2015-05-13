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احترس.. اضطرابات الجهاز الهضمى تعرضك لتلف الأعصاب

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احترس.. اضطرابات الجهاز الهضمى تعرضك لتلف الأعصاب احترس.. اضطرابات الجهاز الهضمى تعرضك لتلف الأعصاب
كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون سويديون، عن نتائج جديدة ومثيرة، حيث أفادت أن الأشخاص الذين يعانون من مرض اضطراب الجهاز الهضمى هم فى خطر متزايد لتلف الأعصاب.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون السويديون بتحليل بيانات أكثر من 28000 شخص يعانون من مرض الاضطرابات الهضمية، وحوالى 139000 لا يعانون من هذا الاضطراب.

ووجد الباحثون أن الذين يعانون من الاضطرابات الهضمية كانوا 2.5 مرة أكثر عرضة للإصابة بتلف الأعصاب، والمعروف طبيا باسم "اعتلال الأعصاب".

كما أظهرت الدراسة، أن معدلات الاعتلال العصبى كانت 0.7 فى المائة بين الأشخاص الذين يعانون من مرض الاضطرابات الهضمية و0.3 فى المائة فى المجموعة الأخرى التى لا تعانى من الاضطرابات الهضمية.

وأشار الدكتور جوناس لودفيجسون من معهد كارولينسكا فى مدينة ستوكهولم السويدية، إلى أن هناك زيادة فى خطر الإصابة بالاعتلال العصبى فى المرضى الذين يعانون من مرض الاضطرابات الهضمية.

وأضاف الباحثون أن هذه الدراسة تعتبر الأولى إثبات الصلة بين مرض الاضطرابات الهضمية وتلف الأعصاب لأول مرة منذ نحو 50 عاما.

ونشرت الدراسة على الإنترنت فى 11 مايو من مجلة “JAMA” لطب الأعصاب.
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مصر 365