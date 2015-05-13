افتتاح مؤتمر جمعية الشرق الأوسط للعمود الفقرى

التدريب على جراحات العمود الفقرى..

افتتح اليوم المؤتمر الثالث لجمعية الشرق الأوسط للعمود الفقرى والذى يستمر فى الفترة من 12 إلى 15 مايو الجارى، برئاسة الدكتور عبد الحفيظ شهاب الدين أستاذ جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الساحل.>قال الدكتور حمدى النبوى، استشارى جراحة المخ والأعصاب عضو اللجنة المنظمة للمؤتمر: إن المؤتمر عقد ورش عمل يومى 11 و12 مايو الجارى، تم تدريب الأطباء على الجراحات الحديثة للعمود الفقرى.

وقال إن المؤتمر ناقش الطرق المختلفة والتقنيات الحديثة فى جراحة العمود الفقرى والنخاع الشوكى.

وأوضح أن المؤتمر يشارك فيه 32 دولة و150 بحثا جديدا بمشاركة 200 طبيب مصرى متخصص فى مجال جراحات العمود الفقرى.

وأشار الدكتور مصطفى قطب، رئيس الجمعية المصرية لجراحى الأعصاب أستاذ جراحة الأعصاب بطب قصر العينى، إلى أن المؤتمر يعقد بالتعاون مع الجمعية المصرية لجراحى الأعصاب، حيث تم تدريب 150 طبيبا مشاركا، معظمهم من دول الشرق الأوسط مثل تركيا والهند واليونان وقبرص وجميع الدول التى تمثل الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن مستوى الأطباء فى مصر يقترب من العالمية.

وقال نحن فى تقدم سريع فى هذا المجال ومواكب لأحدث التطورات سواء فى مصر أو فى العالم.

أهم ما يميز الجراحات

>وأشار إلى أن أهم ما يميز الجراحات الحالية هى الجراحات المحدودة والعلميات التى تجرى بفتحات قد تصل إلى 1 سم أو 2 سم، وكلها تتم من بواسطة المنظار الجراحى، موضحا أن مؤتمر جمعية الشرق الأوسط لجراحات العمود الفقرى لأول مرة تعقد مؤتمرها بالقاهرة، وتم تأسيسها من الجمعية التركية والجمعية المصرية وأول مؤتمرين تم عقدهما فى تركيا والثالث فى مصر، موضحا أن الهدف الأساسى هو توفير الخدمة الطبية المناسبة للمريض المصرى.

وقال الدكتور محمد محيى الدين، أستاذ جراحة المخ والأعصاب ورئيس قسم المخ والأعصاب، إن المؤتمر يتحدث عن الجديد فى أمراض العمود الفقرى سواء باستعراض التقنيات الحديثة أو الجراحة ويعطى فرصة لأخذ خبرة من الخبراء الأجانب.

ويعتبر التخلص من الألم من الموضوعات المهمة التى يتم مناقشتها، موضحا أن هناك بعض الأطفال قد يصابون بانزلاق غضروفى فى سن صغيرة من 14 : 15 عاما، وهذه الحالات يمكن ان تصاب بالانزلاق نتيجة رفع الأثقال، كما أن تسوس العظام يمكن أن يحدث مكان الجراحة أو فى حالات الإصابة بالدرن الذى يصيب العمود الفقرى، ويعتبر الدرن مرض بكتيرى ولا توجد إحصائيات دقيقة عن نسب الإصابة بالدرن فى مصر، ولكن الإحصائيات العالمية تشير إلى أن 90 % من الناس يصابون بآلام أسفل الظهر، وأن 10 % فقط يحتاجون إلى إجراء جراحة .

وقال إن التدخل المحدود يتم من خلال الملاح الجراحى أو بالمنظار أو تحت جهاز الأشعة بفتحة صغيرة جدا.

المرضى المصابين بهشاشة العظام يعب إجراء الجراحة لهم

>وقال إن المرضى المصابين بهشاشة بالعظام يصعب إجراء الجراحة لهم ويدخل المريض فى مضاعفات خطيرة، حيث نقوم بعمل هذه العمليات بالتقنيات الحديثة وهى لها طرق أخرى مختلفة فى التثبيت من خلال الحقن الأسمنتى أو من خلال تدعيم المسامير بالحقن .

جدير بالذكر أن تسوس العظام يكون نتيجة الإصابة بالدرن ويأتى فى أى سن مع نقص المناعة، ويمكن علاجه بالأدوية أو الجراحة، حيث إن من مضاعفاته حدوث شلل ومضاعفات أخرى كثيرة.