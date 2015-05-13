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حظك اليوم برج الثور يوم الأربعاء 13/5/2015

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حظك اليوم برج الثور يوم الأربعاء 13/5/2015 حظك اليوم برج الثور يوم الأربعاء 13/5/2015
يتميز مولود برج الثور بالقوة وأنه يمكن أن تعتمد عليه فى المواقف الصعبة ويرغب دائماً فى الكسب المادى وكل ما يهم بالنسبة له هو النتيجة النهائية، كما أنه عنيد للغاية وفضولى ويحب الجمال والفن ويقدر العادات والتقاليد..وترى ماجى فرح، خبيرة الفلك، أن حظ أصحاب هذا البرج اليوم سوف يكون جيداً على كل المستويات، فكل ما كنت تحلم به قد بدأ يتحقق الآن، وبشكل خاص فى عملك، كما أنك تواجه سوء تفاهم بينك وبين شريك حياتك ولكن تتمكن من حله بالنقاش الجيد.

توقعات ماجى فرح لبرج الثور على المستوى العاطفى


>قم بما يرضى شريك حياتك وحاول حل الخلافات البسيطة بالنقاش الذى يجدى، وأى سوء تفاهم سوف يحدث بينكما يمكن حله بينكما قبل أن يتفاقم وتصبح مشكلة كبيرة.

على مستوى العمل


>سوف تحصل على دعم وتأييد زملائك ومديرك فى العمل، نتيجة لما تقوم به من مجهودات جيدة فى الفترة الأخيرة، وسوف تحقق أحلامك وأهدافك فى العمل قريباً.

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مصر 365

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