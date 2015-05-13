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حظك اليوم برج الدلو يوم الأربعاء 13/5/2015

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حظك اليوم برج الدلو يوم الأربعاء 13/5/2015 حظك اليوم برج الدلو يوم الأربعاء 13/5/2015
مولود يمتلك شخصية غريبة الأطوار يحب البحث عن الجديد، ويحب تجريب العديد من الأشياء بدون اتزان، كما أن لديه جانبا إنسانيا ويتميز بالتفاؤل والنظرة الإيجابية فى الحياة، ويحب التعاطف مع من حوله ويمكنك أن تراه بأكثر من طريقة فقد تراه عاصفاً غاضباً وفى أحيان أخرى تراه هادئاً وخجولاً..وعن حظ أصحاب هذا البرج اليوم يرى محمد فرعون، أنك تواجه العديد من التحديات التى سوف تسبب لك الضغوط النفسية، كما أنك تتعرض لأزمة صحية بسبب كثرة انغماسك فى العمل، لذا يجب أن تسترخى قليلاً.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية


>تواجه صعوبات فى عملك لن تستطيع اجتيازها بسهولة ويتم تقييم أدائك فى العمل بدقة أكثر من المعتاد، فلا تتردد كثيراً وتخلص من المشكلات المزعجة قبل تفاقمها.

توقعات فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الأمور العاطفية


>احذر من إلقاء اللوم على شريك حياتك، حتى لا تسبب مشاكل بينكما تجعله يشعر بالملل والاكتئاب.

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مصر 365

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