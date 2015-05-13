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حظك اليوم برج العقرب يوم الأربعاء 13/5/2015

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حظك اليوم برج العقرب يوم الأربعاء 13/5/2015 حظك اليوم برج العقرب يوم الأربعاء 13/5/2015
الحدس والفضول هما أبرز صفات أصحاب ، كما أنه منظم للغاية ولديه جدول أعمال ينجح فى تحقيقه فى أغلب الأحيان، كما أنه يحب أن يعيش على طريقته الخاصة، عندما يواجهون مشكلة فى الحياة لا يواجهونها بالحزن والعبوس ولكن يواجهونها بقوتهم ومن المؤكد بعد ذلك ينجحون فى حلها، وينجرفون وراء عواطفهم ورغباتهم الشديدة، ويحبون كتمان الأسرار لمن حولهم..أما عن حظ أصحاب هذا البرج اليوم يرى محمد فرعون، خبير الفلك، أنك تواجه شعوراً قوياً بالغضب والعصبية فى العمل ويجب أن تواجه هذا الشعور بالسيطرة على نفسك والاحتفاظ بهدوئك واكتشاف أهدافك الحقيقية التى تسعى لتحقيقها.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الحياة العملية


>يجب أن تتخلص من شعورك بأن كل من حولك يهاجمونك ويجب أن تتخلص من عصبيتك أيضاً، وتقلل من إجهادك فى العمل والحل هو أن تتمسك بهدوئك وتأخذ إجازة قصيرة من العمل.

توقعات فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الأمور العاطفية


>يمكنك أن تتواصل مع شريك حياتك لحل مشاكلكما بالحوار والمناقشة المجدية.

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مصر 365

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