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حظك اليوم برج الحمل يوم الأربعاء 13/5/2015

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حظك اليوم برج الحمل يوم الأربعاء 13/5/2015 حظك اليوم برج الحمل يوم الأربعاء 13/5/2015
أصحاب برج الحمل يتميزون بأنهم قادة ويعملون بجد واجتهاد، ومليئون بالطاقة والحيوية والجرأة ويحبون فرص التحدى التى تواجههم، وقد يميلون إلى التسلط والعدوانية والاستبداد..وعن حظ برج الحمل اليوم ترى ماجى فرح، خبيرة الفلك، أنه سوف يكون يوماً واعداً على مستوى العمل وكذلك على مستوى علاقتك بشريك حياتك، كما ينتظرك تغيير للأفضل فى العمل ربما تكون ترقية جديدة.

توقع ماجى فرح لأصحاب برح الحمل على مستوى العلاقات العاطفية


>تتوقع ماجى فرح، أن علاقتك بشريك حياتك سوف تكون فى أفضل أحوالها اليوم، وتهتم لأمره وتشترى له الهدايا لتخفف عنه ما يواجهه من ضغوط حياتية.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الحمل على مستوى العمل:


>تنتظرك ترقية فى عملك، ويلتمس الزملاء دعمك لهم ومساعدتك، لذا يجب ألا تخيب آمالهم، لأنك سوف تحتاجهم بعد ذلك، ويجب أن تكون متواضعاً مع من حولك ولا يصيبك الغرور، ويجب أيضاً أن تهتم بصحتك قدر المستطاع.

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مصر 365

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