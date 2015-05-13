أخبار عاجلة

علاج نبوي يقطع الشك في الصلاة فورًا - لعلهم يفقهون -
ستاد مصر: البدرى والمعلم .. مواجهة خاصة جداً -
ستاد مصر: حقيقة الأزمة التى حدثت بين لاعبى الزمالك والمدرب الراحل محمد حلمى عقب الهزيمة من الشرقية -
بعد إصدارها الرسمي.. «سيات» تطرح نسخة أكثر قوة من «أتيكا» -
«دودج» تستعد لطرح «تشالنجر ديمون» الجديدة في معرض نيويورك -
شركات عالمية تعلن غيابها عن معرض فرانكفورت الدولي للسيارات -
ستاد مصر: أراء الجماهير عن شكل المنافسة على الدورى -
حكمة نسيان النبى فى الصلاة - لعلهم يفقهون -
ستاد مصر: تشكيل فريق الأهلى لمباراة بتروجيت -
مكتب تموين حوش عيسى "آيل للسقوط" فوق رؤوس طالبي الدعم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الجدى يوم الأربعاء 13/5/2015

Google+ Print
حظك اليوم برج الجدى يوم الأربعاء 13/5/2015 حظك اليوم برج الجدى يوم الأربعاء 13/5/2015
يتميز برج الجدى بالطموح والاجتهاد فى العمل والنشاط وإنجاز الأعمال وهو متعجرف ويحب السيطرة على من حوله وهو شخصية مجتهدة تميل للخوض فى التفاصيل وصبورين ويثقون بأنفسهم وعقلانيين ويتمسكون بالعادات والتقاليد ولا يلجأ إلى الغش لكى يصل إلى النجاح، وعن حظ أصحاب هذا البرج اليوم، يرى محمد فرعون، خبير الفلك، أنك يجب أن تثق بنفسك جيداً لأنك تمتلك الإمكانيات اللازمة وتعرف كيف تستغلها بشكل صحيح، مضيفاً أنك يجب أن تثبت لشريك حياتك حبك له بالأفعال وليس بالكلام فقط.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العملية


>أنت تشعر اليوم بتفاؤل إيجابى ولكن يجب أن تعزز هذا التفاؤل بشعورك بالثقة بنفسك مع تطبيق أفكاراً جديدة فى عملك واكتشاف فرص جديدة لتطورك المهنى.

توقعات فرعون لأصحاب برج الجدى على مستوى الأمور العاطفية


>يجب أن تثبت حبك لشريك حياتك بالأفعال التى تثبت تقديرك له رغم كل ظروف الحياة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الحمل الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحمل الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الجمعة 7 أبريل 2017 مع ماغي فرح

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الجمعة 7 أبريل 2017 مع ماغي فرح

حظك اليوم برج الدلو الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى