حظك اليوم برج الجدى يوم الأربعاء 13/5/2015

يتميز برج الجدى بالطموح والاجتهاد فى العمل والنشاط وإنجاز الأعمال وهو متعجرف ويحب السيطرة على من حوله وهو شخصية مجتهدة تميل للخوض فى التفاصيل وصبورين ويثقون بأنفسهم وعقلانيين ويتمسكون بالعادات والتقاليد ولا يلجأ إلى الغش لكى يصل إلى النجاح، وعن حظ أصحاب هذا البرج اليوم، يرى محمد فرعون، خبير الفلك، أنك يجب أن تثق بنفسك جيداً لأنك تمتلك الإمكانيات اللازمة وتعرف كيف تستغلها بشكل صحيح، مضيفاً أنك يجب أن تثبت لشريك حياتك حبك له بالأفعال وليس بالكلام فقط. توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العملية

>أنت تشعر اليوم بتفاؤل إيجابى ولكن يجب أن تعزز هذا التفاؤل بشعورك بالثقة بنفسك مع تطبيق أفكاراً جديدة فى عملك واكتشاف فرص جديدة لتطورك المهنى. توقعات فرعون لأصحاب برج الجدى على مستوى الأمور العاطفية

>يجب أن تثبت حبك لشريك حياتك بالأفعال التى تثبت تقديرك له رغم كل ظروف الحياة.

شبكةعيونالإخبارية

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