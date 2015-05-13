حظك اليوم برج السرطان يوم الأربعاء 13/5/2015

الأسرة والبيت هى أول اهتمامات أصحاب برج السرطان، ويحب ترويض أو تربية الآخرين، كما أن مولود السرطان لطيف وحساس ويحب المشاركة مع الآخرين وهو مزاجى حتى أنه قد ينطوى أحياناً على نفسه وقد يبدو عبوساً أيضاً عندما يكون فى حالة استجماع قواه، وهو قوى الإرادة ويحب أن يفعل الأشياء على طريقته الخاصة، كما أنه لا يميل إلى المواجهة بشكل عام وقد يميل نحو الانتقام من الذين قد يجرحوه ويمتلك حدساً عالياً..وعن حظ أصحاب هذا البرج اليوم الأربعاء ترى ماجى فرح، خبيرة الفلك، أنك يجب أن تكون أكثر ثقة بنفسك وقدراتك، لأنك تواجه بعض المكايد فى عملك ممن يريدون أن يحتلوا منصبك أو مكانك، كما أنك قد تقابل حب حياتك اليوم أيضاً.إعلان - Ads إعلان - Ads
>يسعى بعض زملائك فى العمل لإحباطك والتخلص منك للوصول إلى منصبك، ولكن يجب أن تكون أكثر ثقة بقدراتك.
>قد تقابل حب حياتك اليوم بعد أيام طويلة من الانتظار، وسوف تشعر تجاهه بارتياح كبير على كافة الأرجاء.
توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى الحياة العملية
>يسعى بعض زملائك فى العمل لإحباطك والتخلص منك للوصول إلى منصبك، ولكن يجب أن تكون أكثر ثقة بقدراتك.
توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى العلاقات العاطفية
>قد تقابل حب حياتك اليوم بعد أيام طويلة من الانتظار، وسوف تشعر تجاهه بارتياح كبير على كافة الأرجاء.