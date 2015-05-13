حظك اليوم برج العذراء يوم الأربعاء 13/5/2015

يتميز برج العذراء بالحس الإنسانى العالى وهو جاهز للتكيف مع الآخرين والظروف، وهو لا يحب أن تسلط عليه الأضواء ويسعى نحو الكمال، كما أنه يكره الفوضى وعدم التنظيم، ويحب خدمة الآخرين ليشعرهم بالسعادة، ولديه رغبة فى استخدام مهاراته فى التحليل لحل مشاكل الآخرين..وعن حظ أصحاب هذا البرج اليوم الأربعاء ترى ماجى فرح، أنك يجب أن تكون متفائلاً لأنك ستصل إلى ما تريد من أحلامك قريباً وحاول أن ترى الأمور من منظور إيجابى.إعلان - Ads إعلان - Ads
>يجب أن تكون متفائلاً على كافة المستويات، ويجب أن تجند طاقتك فى العمل والتقدم الوظيفى، حتى تصل للمركز الذى تتمناه.
>تجاهل تصرفات شريك حياتك المزعجة أحياناً، لأنه يفعلها دون قصد، ويجب أن تعلم أنه يحبك ويقدرك ويرغب فى أن يراك فى أفضل حال.
توقع ماجى فرح لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية
>يجب أن تكون متفائلاً على كافة المستويات، ويجب أن تجند طاقتك فى العمل والتقدم الوظيفى، حتى تصل للمركز الذى تتمناه.
على المستوى العاطفى:
>تجاهل تصرفات شريك حياتك المزعجة أحياناً، لأنه يفعلها دون قصد، ويجب أن تعلم أنه يحبك ويقدرك ويرغب فى أن يراك فى أفضل حال.