حظك اليوم برج القوس يوم الأربعاء 13/5/2015

مواليد القوس يحبون البحث عن الحقيقة ولديهم نزعة فلسفية كما تدفعهم المعرفة والحكمة لبذل الطاقة فى سبيل أسلوبهم المتحرر فى الحياة، وينجذبون نحو كل ما هو فلسفى وروحانى، وهم شديدو الذكاء ويحبون الجدال والنقاش.. وعن حظ أصحاب هذا البرج اليوم يرى محمد فرعون، أنك يجب أن تقوم بمشاريع جديدة للتحسين من دخلك مع ضرورة الحفاظ على وقت لنفسك، ونصحهم بعدم المجازفة فى التجارب العاطفية الجديدة. توقعات محمد فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية

>حاول تحسين دخلك بالقيام بمشاريع جديدة مثمرة، مع ضرورة ألا تترك العمل يؤثر على حياتك الشخصية ويأخذ كل وقتك أو يقلل من الوقت الذى تقضيه مع عائلتك. توقعات فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الأمور العاطفية

>ينصحك فرعون بالابتعاد عن المجازفات فى حياتك العاطفية، وفكر جيداً قبل الدخول فى علاقة عاطفية جديدة.

شبكةعيونالإخبارية

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