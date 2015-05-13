حظك اليوم برج الحوت يوم الأربعاء 13/5/2015

يتميز برج الحوت بشخصية حنونة وطيبة تعمل بتفانى وتتعاطف مع من حولها وتحب الرقص والموسيقى والحياة الصاخبة، كما أنه برج عاطفى يحبون الفصل بين أحلامهم والواقع الذى يعيشون فيه، وهم شخصيات لطيفة وودودة يحبون الآخرين ويقدرون قيمة ومعنى الصداقة..ويرى محمد فرعون، خبير الأبراج، أنه قد حان الوقت للتحالف مع الآخرين إذا كنت تريد النجاح فى عملك، لأن العمل الجماعى يحقق لك نجاحاً كبيراً على كافة المستويات.إعلان - Ads إعلان - Ads
>تتمتع بقدرات تنظيمية عالية اليوم فى عملك، ولكن إذا كنت تريد النجاح يجب أن تتحالف مع الآخرين وتعمل بروح العمل الجماعى التى سوف تحقق لك نجاحات كبيرة.
>تعيش فى علاقة عاطفية جيدة هذه الأيام، وقد تتطور لتكلل بالزواج والارتباط مدى الحياة.
توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الحياة العملية
>تتمتع بقدرات تنظيمية عالية اليوم فى عملك، ولكن إذا كنت تريد النجاح يجب أن تتحالف مع الآخرين وتعمل بروح العمل الجماعى التى سوف تحقق لك نجاحات كبيرة.
توقعات فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الأمور العاطفية
>تعيش فى علاقة عاطفية جيدة هذه الأيام، وقد تتطور لتكلل بالزواج والارتباط مدى الحياة.