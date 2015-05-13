حظك اليوم برج الميزان يوم الأربعاء 13/5/2015

مولود برج الميزان يتميز بالقدرة على تحقيق التوازن بين كل أمور حياته ويتميز بالنزاهة والإخلاص والقدرة على اتخذا القرار، وعندما يشعر بالملل يصبح عديم الاهتمام، وهو يحب معرفة كل شىء عن الناس المحيطين به، كما أنه دبلوماسى ويحب الحلول الوسط لتجنب الدخول فى صراعات، كما أنه يمكن الاعتماد عليه فى التخطيط الجيد لخطوات أى مشروع، وعن حظ برج الميزان اليوم الأربعاء يرى محمد فرعون، خبير الفلك، أنك يجب أن تتريث قبل إطلاق الأحكام العشوائية على الأشخاص، لأن ردود الفعل الغاضبة تؤدى إلى ارتكاب الأخطاء، كما أن كل شىء لا يسير حسب رغبتك ويمكنك تغيير أسلوبك حتى تصل لأهدافك. توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الحياة العملية

>ينتقد مديرك عملك بصورة قاسية اليوم، ولكن يجب أن تظل قوياً وتدافع عن وجهات نظرك، ولا تلتفت لمن حولك، كما يجب ألا تصدر أى أحكام عشوائية على الأشخاص، حتى لا ترتكب أى أخطاء. توقعات فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الأمور العاطفية

>لا تستعرض قوتك أمام شريك حياتك، واهتم به وقوما بالتنزه سوياً للخروج من الضغوط التى تعيشون بها هذه الأيام.

شبكةعيونالإخبارية

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