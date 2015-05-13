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حظك اليوم برج الأسد يوم الأربعاء 13/5/2015

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حظك اليوم برج الأسد يوم الأربعاء 13/5/2015 حظك اليوم برج الأسد يوم الأربعاء 13/5/2015
يتميز برج الأسد بأنه شخص قوى وطموح ولا يخاف ويمتلك طاقة وقوة إرادة ويتسم بالدفء والتفاؤل وقد يصل إلى مرتبة القائد، وهو صاحب الثقة التى لا تهتز كما أنه مبدع وصاحب مثاليات وله رغبة قوية تجاه حب الحياة..وعن حظ أصحاب هذا البرج ترى ماجى فرح، خبيرة الفلك، أن هناك ما يعوقك تجاه التقدم نحو أهدافك فى الحياة وفى العمل، ولا تيأس واستجمع قواك وتتبع أحلامك التى ترغب فى تحقيقها ولا تتصرف بتسرع وحافظ على قوتك.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية


>تواجه بعض الصعوبات فى عملك تعوق تحقيق أحلامك ولكن يمكنك التغلب عليها بقوة إرادتك وقوتك، ولا تظهر ضعفاً أمام الآخرين وخاصة زملائك المنافسين لك فى العمل.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الأمور العاطفية


>قد تواجه بعض المشاكل مع شريك حياتك، ويتعكر مزاجك بعض الشىء، ولكن يمكنكما حل مشاكلكما بالود والتفاهم.

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مصر 365

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