توقعات الأبراج يوم الأربعاء 13/5/2015

حظك اليوم برج الحمل يوم الأربعاء 13/5/2015

توقع ماجى فرح لأصحاب برح الحمل على مستوى العلاقات العاطفية

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الحمل على مستوى العمل

حظك اليوم برج الثور يوم الأربعاء 13/5/2015

توقعات ماجى فرح لبرج الثور على المستوى العاطفى

على مستوى العمل

حظك اليوم برج الجوزاء يوم الأربعاء 13/5/2015

على مستوى العمل والمال

على مستوى العلاقات العاطفية

حظك اليوم برج السرطان يوم الأربعاء 13/5/2015

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى الحياة العملية

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى العلاقات العاطفية

حظك اليوم برج الأسد يوم الأربعاء 13/5/2015

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج العذراء يوم الأربعاء 13/5/2015

توقع ماجى فرح لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية

على المستوى العاطفى

حظك اليوم برج الميزان يوم الأربعاء 13/5/2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج العقرب يوم الأربعاء 13/5/2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج القوس يوم الأربعاء 13/5/2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج الجدى يوم الأربعاء 13/5/2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج الجدى على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج الدلو يوم الأربعاء 13/5/2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج الحوت يوم الأربعاء 13/5/2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الأمور العاطفية

>أصحاب برج الحمل يتميزون بأنهم قادة ويعملون بجد واجتهاد، ومليئون بالطاقة والحيوية والجرأة ويحبون فرص التحدى التى تواجههم، وقد يميلون إلى التسلط والعدوانية والاستبداد..وعن حظ برج الحمل اليوم ترى ماجى فرح، خبيرة الفلك، أنه سوف يكون يوماً واعداً على مستوى العمل وكذلك على مستوى علاقتك بشريك حياتك، كما ينتظرك تغيير للأفضل فى العمل ربما تكون ترقية جديدة.>تتوقع ماجى فرح، أن علاقتك بشريك حياتك سوف تكون فى أفضل أحوالها اليوم، وتهتم لأمره وتشترى له الهدايا لتخفف عنه ما يواجهه من ضغوط حياتية.>تنتظرك ترقية فى عملك، ويلتمس الزملاء دعمك لهم ومساعدتك، لذا يجب ألا تخيب آمالهم، لأنك سوف تحتاجهم بعد ذلك، ويجب أن تكون متواضعاً مع من حولك ولا يصيبك الغرور، ويجب أيضاً أن تهتم بصحتك قدر المستطاع.>يتميز مولود برج الثور بالقوة وأنه يمكن أن تعتمد عليه فى المواقف الصعبة ويرغب دائماً فى الكسب المادى وكل ما يهم بالنسبة له هو النتيجة النهائية، كما أنه عنيد للغاية وفضولى ويحب الجمال والفن ويقدر العادات والتقاليد..وترى ماجى فرح، خبيرة الفلك، أن حظ أصحاب هذا البرج اليوم سوف يكون جيداً على كل المستويات، فكل ما كنت تحلم به قد بدأ يتحقق الآن، وبشكل خاص فى عملك، كما أنك تواجه سوء تفاهم بينك وبين شريك حياتك ولكن تتمكن من حله بالنقاش الجيد.>قم بما يرضى شريك حياتك وحاول حل الخلافات البسيطة بالنقاش الذى يجدى، وأى سوء تفاهم سوف يحدث بينكما يمكن حله بينكما قبل أن يتفاقم وتصبح مشكلة كبيرة.>سوف تحصل على دعم وتأييد زملائك ومديرك فى العمل، نتيجة لما تقوم به من مجهودات جيدة فى الفترة الأخيرة، وسوف تحقق أحلامك وأهدافك فى العمل قريباً.>سرعة البديهة وحدة الذكاء والازدواجية فى الشخصية..هى أبرز صفات أصحاب برج الجوزاء، فقد تراه طيباً رقيقاً أحياناً وفى أوقات أخرى تجده عصبياً وعنيفاً، كما أنه شخصية مسلية لمن حولها وفضولى ويحب اكتشاف الآخرين ومتقلب المزاج..وعن حظ أصحاب هذا البرج اليوم ترى ماجى فرح، خبيرة الأبراج، أن حالتك البدنية والذهنية فى أحسن أحوالها اليوم وهو ما سوف ينعكس على حياتك بأكملها، وفى عملك سوف تمتلك أفكاراً بناءة تمكنك من تحقيق أهدافك وفى حياتك مع شريك حياتك سوف تكون علاقتكما فى أفضل حال أيضاً.>كل شىء فى عملك سوف يكون سهلاً ومريحاً لك، وكل ما تقوم به من مجهودات سوف تكلل بمكافأة من مديرك، قد تكون بكلمات شكر أو حتى مكافأة مادية بفضل أفكارك البناءة فى مجال عملك.>يسعى شريك حياتك لإرضائك بكافة الطرق، وقد يقدم لك مفاجأة جميلة، وهذا يؤثر إيجابياً على علاقتكما.>الأسرة والبيت هى أول اهتمامات أصحاب برج السرطان، ويحب ترويض أو تربية الآخرين، كما أن مولود السرطان لطيف وحساس ويحب المشاركة مع الآخرين وهو مزاجى حتى أنه قد ينطوى أحياناً على نفسه وقد يبدو عبوساً أيضاً عندما يكون فى حالة استجماع قواه، وهو قوى الإرادة ويحب أن يفعل الأشياء على طريقته الخاصة، كما أنه لا يميل إلى المواجهة بشكل عام وقد يميل نحو الانتقام من الذين قد يجرحوه ويمتلك حدساً عالياً..وعن حظ أصحاب هذا البرج اليوم الأربعاء ترى ماجى فرح، خبيرة الفلك، أنك يجب أن تكون أكثر ثقة بنفسك وقدراتك، لأنك تواجه بعض المكايد فى عملك ممن يريدون أن يحتلوا منصبك أو مكانك، كما أنك قد تقابل حب حياتك اليوم أيضاً.>يسعى بعض زملائك فى العمل لإحباطك والتخلص منك للوصول إلى منصبك، ولكن يجب أن تكون أكثر ثقة بقدراتك.>قد تقابل حب حياتك اليوم بعد أيام طويلة من الانتظار، وسوف تشعر تجاهه بارتياح كبير على كافة الأرجاء.>يتميز برج الأسد بأنه شخص قوى وطموح ولا يخاف ويمتلك طاقة وقوة إرادة ويتسم بالدفء والتفاؤل وقد يصل إلى مرتبة القائد، وهو صاحب الثقة التى لا تهتز كما أنه مبدع وصاحب مثاليات وله رغبة قوية تجاه حب الحياة..وعن حظ أصحاب هذا البرج ترى ماجى فرح، خبيرة الفلك، أن هناك ما يعوقك تجاه التقدم نحو أهدافك فى الحياة وفى العمل، ولا تيأس واستجمع قواك وتتبع أحلامك التى ترغب فى تحقيقها ولا تتصرف بتسرع وحافظ على قوتك.>تواجه بعض الصعوبات فى عملك تعوق تحقيق أحلامك ولكن يمكنك التغلب عليها بقوة إرادتك وقوتك، ولا تظهر ضعفاً أمام الآخرين وخاصة زملائك المنافسين لك فى العمل.>قد تواجه بعض المشاكل مع شريك حياتك، ويتعكر مزاجك بعض الشىء، ولكن يمكنكما حل مشاكلكما بالود والتفاهم.>يتميز برج العذراء بالحس الإنسانى العالى وهو جاهز للتكيف مع الآخرين والظروف، وهو لا يحب أن تسلط عليه الأضواء ويسعى نحو الكمال، كما أنه يكره الفوضى وعدم التنظيم، ويحب خدمة الآخرين ليشعرهم بالسعادة، ولديه رغبة فى استخدام مهاراته فى التحليل لحل مشاكل الآخرين..وعن حظ أصحاب هذا البرج اليوم الأربعاء ترى ماجى فرح، أنك يجب أن تكون متفائلاً لأنك ستصل إلى ما تريد من أحلامك قريباً وحاول أن ترى الأمور من منظور إيجابى.>يجب أن تكون متفائلاً على كافة المستويات، ويجب أن تجند طاقتك فى العمل والتقدم الوظيفى، حتى تصل للمركز الذى تتمناه.>تجاهل تصرفات شريك حياتك المزعجة أحياناً، لأنه يفعلها دون قصد، ويجب أن تعلم أنه يحبك ويقدرك ويرغب فى أن يراك فى أفضل حال.>مولود برج الميزان يتميز بالقدرة على تحقيق التوازن بين كل أمور حياته ويتميز بالنزاهة والإخلاص والقدرة على اتخذا القرار، وعندما يشعر بالملل يصبح عديم الاهتمام، وهو يحب معرفة كل شىء عن الناس المحيطين به، كما أنه دبلوماسى ويحب الحلول الوسط لتجنب الدخول فى صراعات، كما أنه يمكن الاعتماد عليه فى التخطيط الجيد لخطوات أى مشروع، وعن حظ برج الميزان اليوم الأربعاء يرى محمد فرعون، خبير الفلك، أنك يجب أن تتريث قبل إطلاق الأحكام العشوائية على الأشخاص، لأن ردود الفعل الغاضبة تؤدى إلى ارتكاب الأخطاء، كما أن كل شىء لا يسير حسب رغبتك ويمكنك تغيير أسلوبك حتى تصل لأهدافك.>ينتقد مديرك عملك بصورة قاسية اليوم، ولكن يجب أن تظل قوياً وتدافع عن وجهات نظرك، ولا تلتفت لمن حولك، كما يجب ألا تصدر أى أحكام عشوائية على الأشخاص، حتى لا ترتكب أى أخطاء.>لا تستعرض قوتك أمام شريك حياتك، واهتم به وقوما بالتنزه سوياً للخروج من الضغوط التى تعيشون بها هذه الأيام.>الحدس والفضول هما أبرز صفات أصحاب برج العقرب، كما أنه منظم للغاية ولديه جدول أعمال ينجح فى تحقيقه فى أغلب الأحيان، كما أنه يحب أن يعيش على طريقته الخاصة، عندما يواجهون مشكلة فى الحياة لا يواجهونها بالحزن والعبوس ولكن يواجهونها بقوتهم ومن المؤكد بعد ذلك ينجحون فى حلها، وينجرفون وراء عواطفهم ورغباتهم الشديدة، ويحبون كتمان الأسرار لمن حولهم..أما عن حظ أصحاب هذا البرج اليوم يرى محمد فرعون، خبير الفلك، أنك تواجه شعوراً قوياً بالغضب والعصبية فى العمل ويجب أن تواجه هذا الشعور بالسيطرة على نفسك والاحتفاظ بهدوئك واكتشاف أهدافك الحقيقية التى تسعى لتحقيقها.>يجب أن تتخلص من شعورك بأن كل من حولك يهاجمونك ويجب أن تتخلص من عصبيتك أيضاً، وتقلل من إجهادك فى العمل والحل هو أن تتمسك بهدوئك وتأخذ إجازة قصيرة من العمل.>يمكنك أن تتواصل مع شريك حياتك لحل مشاكلكما بالحوار والمناقشة المجدية.>مواليد القوس يحبون البحث عن الحقيقة ولديهم نزعة فلسفية كما تدفعهم المعرفة والحكمة لبذل الطاقة فى سبيل أسلوبهم المتحرر فى الحياة، وينجذبون نحو كل ما هو فلسفى وروحانى، وهم شديدو الذكاء ويحبون الجدال والنقاش.. وعن حظ أصحاب هذا البرج اليوم يرى محمد فرعون، أنك يجب أن تقوم بمشاريع جديدة للتحسين من دخلك مع ضرورة الحفاظ على وقت لنفسك، ونصحهم بعدم المجازفة فى التجارب العاطفية الجديدة.>حاول تحسين دخلك بالقيام بمشاريع جديدة مثمرة، مع ضرورة ألا تترك العمل يؤثر على حياتك الشخصية ويأخذ كل وقتك أو يقلل من الوقت الذى تقضيه مع عائلتك.>ينصحك فرعون بالابتعاد عن المجازفات فى حياتك العاطفية، وفكر جيداً قبل الدخول فى علاقة عاطفية جديدة.>يتميز برج الجدى بالطموح والاجتهاد فى العمل والنشاط وإنجاز الأعمال وهو متعجرف ويحب السيطرة على من حوله وهو شخصية مجتهدة تميل للخوض فى التفاصيل وصبورين ويثقون بأنفسهم وعقلانيين ويتمسكون بالعادات والتقاليد ولا يلجأ إلى الغش لكى يصل إلى النجاح، وعن حظ أصحاب هذا البرج اليوم، يرى محمد فرعون، خبير الفلك، أنك يجب أن تثق بنفسك جيداً لأنك تمتلك الإمكانيات اللازمة وتعرف كيف تستغلها بشكل صحيح، مضيفاً أنك يجب أن تثبت لشريك حياتك حبك له بالأفعال وليس بالكلام فقط.>أنت تشعر اليوم بتفاؤل إيجابى ولكن يجب أن تعزز هذا التفاؤل بشعورك بالثقة بنفسك مع تطبيق أفكاراً جديدة فى عملك واكتشاف فرص جديدة لتطورك المهنى.>يجب أن تثبت حبك لشريك حياتك بالأفعال التى تثبت تقديرك له رغم كل ظروف الحياة.>مولود برج الدلو يمتلك شخصية غريبة الأطوار يحب البحث عن الجديد، ويحب تجريب العديد من الأشياء بدون اتزان، كما أن لديه جانبا إنسانيا ويتميز بالتفاؤل والنظرة الإيجابية فى الحياة، ويحب التعاطف مع من حوله ويمكنك أن تراه بأكثر من طريقة فقد تراه عاصفاً غاضباً وفى أحيان أخرى تراه هادئاً وخجولاً..وعن حظ أصحاب هذا البرج اليوم يرى محمد فرعون، أنك تواجه العديد من التحديات التى سوف تسبب لك الضغوط النفسية، كما أنك تتعرض لأزمة صحية بسبب كثرة انغماسك فى العمل، لذا يجب أن تسترخى قليلاً.>تواجه صعوبات فى عملك لن تستطيع اجتيازها بسهولة ويتم تقييم أدائك فى العمل بدقة أكثر من المعتاد، فلا تتردد كثيراً وتخلص من المشكلات المزعجة قبل تفاقمها.>احذر من إلقاء اللوم على شريك حياتك، حتى لا تسبب مشاكل بينكما تجعله يشعر بالملل والاكتئاب.>يتميز برج الحوت بشخصية حنونة وطيبة تعمل بتفانى وتتعاطف مع من حولها وتحب الرقص والموسيقى والحياة الصاخبة، كما أنه برج عاطفى يحبون الفصل بين أحلامهم والواقع الذى يعيشون فيه، وهم شخصيات لطيفة وودودة يحبون الآخرين ويقدرون قيمة ومعنى الصداقة..ويرى محمد فرعون، خبير الأبراج، أنه قد حان الوقت للتحالف مع الآخرين إذا كنت تريد النجاح فى عملك، لأن العمل الجماعى يحقق لك نجاحاً كبيراً على كافة المستويات.>تتمتع بقدرات تنظيمية عالية اليوم فى عملك، ولكن إذا كنت تريد النجاح يجب أن تتحالف مع الآخرين وتعمل بروح العمل الجماعى التى سوف تحقق لك نجاحات كبيرة.>تعيش فى علاقة عاطفية جيدة هذه الأيام، وقد تتطور لتكلل بالزواج والارتباط مدى الحياة.