جامعة خليفة تبتعث 60 طالباً وطالبة للتدريب في 9 دول

تبتعث جامعة خليفة خلال الصيف الحالي 60 طالباً وطالبة للتدريب في كبريات المؤسسات الصناعية المختلفة في 9 دول تشمل الولايات المتحدة الأميركية وأستراليا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا إلى جانب كل من إيطاليا وإيرلندا وكوريا الجنوبية واليابان.

ويبلغ عدد الطلبة الذين يتدربون خارج الدولة هذا العام ضعف العدد الموفد من الجامعة العام الماضي، فيما تشمل قائمة المؤسسات الصناعية التي تستقبل طلبة الجامعة شركات عالمية مثل «إيرباص» و«داسو» و«ديل» و«إل جي» بجانب «ميتسوبيشي».

وحصل 5 طلبة في الهندسة الطبية الحيوية على فرصة السفر إلى مدينة بيرث الأسترالية للعمل في مركز لعلوم الطب الشرعي، فيما يسافر سبعة طلبة من برامج مختلفة للعمل في معهد الشيخ زايد للابتكار في جراحة طب الأطفال في العاصمة الأميركية واشنطن.

استشارات

ويشهد البرنامج التدريبي الصيفي إضافة إلى العدد القياسي للطلبة المبتعثين من جامعة خليفة للتدريب خارج الدولة قبول مؤسسات دولية لطلبة جامعة خليفة للمرة الأولى بما في ذلك «أي أم إي سي فوستر ويلر» وهي شركة استشارات هندسية مقرها المملكة المتحدة وشركة «كوك» الطبية المتخصصة بالهندسة الطبية الحيوية في إيرلندا وشركة «فينتشانتيري» الإيطالية لبناء السفن و«روكويل كولينز» الفرنسية المختصة بإلكترونيات أنظمة الطيران وتكنولوجيا المعلومات وخدمات الهيئات الحكومية والشركات المصنعة للطائرات.

سمعة متميزة

قال الدكتور عارف سلطان الحمادي، مدير جامعة خليفة، إن جامعة خليفة تتمتع بسمعة متميزة داخل وخارج الدولة وهو ما تعكسه هذه الزيادة في الاهتمام من الشركات في جميع أنحاء العالم. مشيرا إلى أن التدريب الصيفي خارج الدولة يمثل فرصة متميزة لطلبتنا ليس فقط للحصول على فرصة العمل مع رواد الصناعات المختلفة وإنما لتجربة العمل في أجواء الشركات العالمية الكبرى التي تسعى باستمرار إلى تطوير التكنولوجيا.