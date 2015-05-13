ماجد النعيمي: القيادة الرشيدة عملت على توفيرالتعليم الجامعي للجميع

أكد الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس الديوان الأميري في عجمان، أن مسيرة التعليم العالي في الدولة تسير بخطى ثابتة نحو بر الأمان، كما أنها قطعت أشواطا بعيدة من حيث تطور التعليم الجامعي، وذلك بفضل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي عملت جاهدة على نشر التعليم الجامعي وتوفيره لكل مواطن ومقيم، لافتاً إلى أن جامعة عجمان تعد إضافة حقيقية للتعليم العالي في الدولة.

وجاء ذلك خلال افتتاحه صباح أمس بجامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا فعاليات مؤتمر إدارة الأعمال الدولي 2015 الذي جاء برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم عجمان ورئيس مجلس أمناء جامعة عجمان والذي تنظمه كلية إدارة الأعمال تحت شعار «التنوع والاستدامة : التحديات وفرص الأعمال العالمية» وسيستمر هذا المؤتمر حتى 14 من الشهر الجاري.

بحوث علمية

وأكد أسامة سعيد سلمان نائب رئيس الجامعة في كلمته على أهمية هذا المؤتمر العلمي الذي يزخر بالعديد من البحوث العلمية المتخصصة في مجال إدارة الأعمال، ويحشد عدداً كبيراً من الأساتذة والباحثين والمتخصصين في المجال لتبادل التجارب وللمشاركة بأفكارهم الجديدة لإثراء جلسات المؤتمر بالفكر المستنير والبحث الأصيل في الممارسة العلمية والمهنية الرصينة.

وقال سلمان إن الإمارات تعد ملتقى للحضارات والثقافات العالمية التي تتعايش سلمياً في أخذ وعطاء متبادل، وهذا التنوع الثقافي يجعل قناعتنا راسخة بحق من يعيشون على تراب الدولة في العيش بكرامة وبرفاهية يكفلها ويصونها لهم النظام الاقتصادي والاجتماعي المتين، والتنمية المتصاعدة التي تشهدها كل جوانب الحياة الإماراتية بفضل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، وما قول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، «الإمارات دولة متطورة، ليست دولة عالمية إنما العالم بدولة » إلا وصفاً لهذه القناعة.

واقع ملموس

وأوضح أن المؤتمر يأتي منسجماً مع نجاح الإمارات في تحويل أفكار أبنائها وبناتها ورؤاهم إلى واقع ملموس، والدليل على ذلك اختيار الدولة لاستضافة اكسبو 2020، الأمر الذي يدعم ثقتها في الأوساط العالمية كوجهة سياحية واستثمارية، لذلك تسعى جامعة عجمان لمواكبة هذه الإنجازات، وتسخر لهذه الغاية جميع إمكاناتها لتنسجم وتوجهات مؤتمرنا هذا.

التنوع والاستدامة

وألقت الدكتورة ليليان غياث الدين، عميدة كلية إدارة الأعمال، كلمة أشارت فيها إلى حرص الكلية على تطبيق مفهومي التنوع والاستدامة، أما التنوع فيأتي من خلال إرشاد الطلبة بضرورة تنويع المحافظ المالية بما يقلل المخاطر ويرفع المكاسب، بالإضافة إلى احتضان الكلية لعدد كبير من الجنسيات والثقافات سواء في كادرها الأكاديمي، أو في مجتمعها الطلابي، وهذا انعكاس للتنوع.

وقالت ليليان : «أما الاستدامة فسأدلل عليها بمثال وهو مؤسستنا التعليمية، التي نجحت في إدارة الموارد الأكاديمية للمحافظة على إمكانياتنا لفترة زمنية طويلة، بالإضافة إلى القيام بتوسيع باب استيعاب المتطلبات المستقبلية لمواجهة العوائق، ضمن قاعدة «حافظنا على ما يجب الحفاظ عليه ».

ورش عمل

ستقام على هامش المؤتمر ورش عمل بعنوان «تخطيط الأعمال العملي لزيادة رأس المال »، سيقدمها بيرك فرانكلين، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جيان، بالإضافة إلى ورشة عمل حول «التسويق الرقمي » ويقدمها كريستيان فاريولي، وستتناول كيفية تخطيط وتنفيذ وإدارة استراتيجية فعالة للتسويق الرقمي.