أمين جامعة كفر الشيخ: حالة الموظف الذى أشعل النار فى نفسه مستقرة

أكد عبد الله جاد، أمين عام جامعة كفر الشيخ، أن حالة عصام على عبد العزيز المصاب بسبب إشعال النيران فى نفسه مستقرة، مشيرا أنه توجه لمستشفى طنطا الجامعى برفقة نواب رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور سيد حجازى للدراسات العليا، والدكتور على أبو شوشة، نائب البيئة للاطمئنان على عصام على مساء اليوم الثلاثاء .

وأضاف جاد أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات وستتحمل الجامعة كل احتياجات ونفقات وعلاج عصام على عبد العزيز.

يذكر أن عصام عبد العزيز فنى شئون هندسية بكلية التربية النوعية اعترض على نقلة من الكلية للمدينة الجامعية، فأشعل النيران فى نفسه بعد سكبه للبنزين، وأصيب بحروق من الدرجة الثانية حسب تصريحات الدكتور محمد حواس، مدير مستشفى العبور للتأمين الصحى، وتم تحويله لمستشفى طنطا الجامعى، بعد تلقيه الإسعافات الأولية.