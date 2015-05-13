7 فوائد للكيوى أهمها تخفيض الوزن والكولسترول وحمايتك من اضطرابات القولون

الكيوى أحد الفواكه الصحية والمفيدة والتى يجهل كثير من الأشخاص فوائدها الصحية مثل علاج نزلات البرد وتقليل حدوث الإمساك وتحسين كفاءة عملية الهضم.إعلان - Ads إعلان - Ads
>يقول الدكتور أحمد عوض أخصائى التغذية العلاجية، إن الكيوى أحد الفواكه الصحية والمفيدة، كما يعتبر مصدرًا كبيرًا لفيتامين c نظرًا لأنه يعتبر من الفواكه الغنية بفيتامين c وج وكذلك البوتاسيوم والحديد.
>ويستكمل د. عوض قائلا: "هناك فوائد صحية عديدة للكيوى أهمها:
>1)مفيد لتقليل الإصابة بنزلات بالبرد نظرًا لأنه من الفواكه الغنية بالفيتامين c .
>2)يساعد على تقليل الإصابة حدوث الإمساك بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من النوع المزمن.
>3)مفيد لتحسين عملية الهضم نظرًا لاحتوائه على قدر جيد من الألياف الغذائية المفيد للهضم.
>4) يساعد على تقليل الإصابة باضطرابات القولون العصبى.
>5) مفيد لصحة الجلد والبشرة نظرًا لاحتوائها على فيتامين ج المفيد لنضارة البشرة.
>6) مفيد للأشخاص الذين يعانون من السمنة والبدانة نظرًا لأنها من الفواكه قليلة السعرات الحرارية.
>7)تساهم على تخفيض نسبة الكولسترول بالجسم.
الكيوى
>يقول الدكتور أحمد عوض أخصائى التغذية العلاجية، إن الكيوى أحد الفواكه الصحية والمفيدة، كما يعتبر مصدرًا كبيرًا لفيتامين c نظرًا لأنه يعتبر من الفواكه الغنية بفيتامين c وج وكذلك البوتاسيوم والحديد.
فوائد الكيوى الصحية
>ويستكمل د. عوض قائلا: "هناك فوائد صحية عديدة للكيوى أهمها:
>1)مفيد لتقليل الإصابة بنزلات بالبرد نظرًا لأنه من الفواكه الغنية بالفيتامين c .
>2)يساعد على تقليل الإصابة حدوث الإمساك بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من النوع المزمن.
>3)مفيد لتحسين عملية الهضم نظرًا لاحتوائه على قدر جيد من الألياف الغذائية المفيد للهضم.
>4) يساعد على تقليل الإصابة باضطرابات القولون العصبى.
>5) مفيد لصحة الجلد والبشرة نظرًا لاحتوائها على فيتامين ج المفيد لنضارة البشرة.
>6) مفيد للأشخاص الذين يعانون من السمنة والبدانة نظرًا لأنها من الفواكه قليلة السعرات الحرارية.
>7)تساهم على تخفيض نسبة الكولسترول بالجسم.