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جامعة كامبريدج: الأسبرين علاج جديد لمرض الاكتئاب

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جامعة كامبريدج: الأسبرين علاج جديد لمرض الاكتئاب جامعة كامبريدج: الأسبرين علاج جديد لمرض الاكتئاب
يصيب مرض الاكتئاب أكثر من 121 مليون شخص حول العالم، وهو يصيب النساء أكثر من الرجال، وتشير التقارير أن الأشخاص فى الفئة العمرية من 45 إلى 64 عاما هم الأكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب، كما أن الأشخاص العاطلين والمطلقين يصابون بنوبات المرض بشكل أكثر شيوعاً.

وكشفت دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة كامبريدج البريطانية عن علاج جديد محتمل لمرض الاكتئاب وذلك باستخدام العقاقير المضادة للالتهابات مثل الأسبرين أو الإيبوبروفين، أو حتى المضادات الحيوية.

يعتقد الباحثون أن الالتهابات هى التى تتسبب فى رفع فرص الإصابة بالاكتئاب، والخطير أن الكثير من الأشخاص يمتلكون مستويات مرتفعة منها، على حد قولهم، وهو ما يزيد من مخاطر المرض.

ولذا يؤكد الباحثون أن الحل فى علاج الاكتئاب قد يكمن فى استخدام العقاقير المضادة للالتهابات مثل الأسبرين، مضيفين أن هذا العقار الشهير يعتبر هو البديل الأمثل لمضادات الاكتئاب لأنه أقل ضرراً منها ولا يتسبب فى الآثار الجانبية العديدة الناجمة عنها مثل: زيادة الوزن وانخفاض الشهية.

نشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "JAMA Psychiatry"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الثانى عشر من شهر مايو الجارى.

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