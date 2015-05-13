أوباما يسعى إلى رفع ميزانية المساعدات العسكرية لتونس إلى 200 %

أكد جاكوب والس سفير الولايات المتحدة بتونس أن بلاده ستواصل الوقوف بجانب تونس فى مكافحتها للإرهاب واستعدادها لدعم المؤسسة العسكرية فى عدة مجالات تتعلق بالتدريب والمساعدة الفنية والتجهيزات والمعدات الملائمة مع طبيعة التهديدات الإرهابية.

ونقل وكالة أنباء تونس "وات" عن والس قوله، خلال لقائه اليوم الثلاثاء مع وزير الدفاع التونسى فرحاش الحرشانى، أن بلاده تولى عناية كبرى لتونس وخاصة فى المجال الأمنى.

كان أنتونى بلينكن نائب وزير الخارجية الأميركى قد أعلن الشهر الماضى أن بلاده تعمل على مضاعفة ميزانية المساعدات العسكرية المخصصة للجيش والشرطة.

>وقال أن الرئيس الأمريكى باراك أوباما يسعى إلى رفع ميزانية المساعدات العسكرية الموجهة إلى تونس بنسبة 200%".

وأوضح المسئول أن هذه المساعدات ستكون فى شكل تجهيزات أو أسلحة أو مساعدات تقنية أو تبادل للمعلومات، مؤكدا استعداد واشنطن إلى تقديم مساعدات إضافية لتونس وذلك عن طريق برامج التكوين لصالح القوات الأمنية والعسكرية.

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