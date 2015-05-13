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قائد البحرية السلطانية العمانية يتابع فعاليات التمرين البحرى "خنجر حاد"

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قائد البحرية السلطانية العمانية يتابع فعاليات التمرين البحرى "خنجر حاد" قائد البحرية السلطانية العمانية يتابع فعاليات التمرين البحرى "خنجر حاد"
قام اللواء الركن بحرى عبدالله بن خميس الرئيسى، قائد البحرية السلطانية العمانية، صباح اليوم وعدد من كبار الضباط بالبحرية السلطانية العمانية، بزيارة لموقع التمرين البحرى "خنجر حاد"، والذى تنفذه البحرية السلطانية العمانية، خلال الفترة من العاشر وحتى الرابع عشر من الشهر الجارى، فى بحر عمان، وبإسناد من سلاح الجو السلطانى العمانى وبمشاركة عدد من سفن الدول الصديقة.

وقد اطلع اللواء الركن بحرى قائد البحرية السلطانية العمانية على سير فعاليات التمرين وطرق ووسائل وأساليب تنفيذه بما يحقق الأهداف المتوخاة، فضلًا عما يشكله هذا التمرين من فرص لتبادل الخبرات بين الدول المشاركة.

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مصر 365