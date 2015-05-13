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#ليلة_الابطال- مؤتمر بوفون: إذا دافعنا سنندم .. وأشعر بالفخر لوجودي في تلك المباراة

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#ليلة_الابطال- مؤتمر بوفون: إذا دافعنا سنندم .. وأشعر بالفخر لوجودي في تلك المباراة #ليلة_الابطال- مؤتمر بوفون: إذا دافعنا سنندم .. وأشعر بالفخر لوجودي في تلك المباراة

"إذا لجأنا للدفاع أمام ريال مدريد سوف نندم، هم يسجلون أهدافا كثيرة في ملعبهم" هكذا بدأ جيانلويجي بوفون حارس مرمى يوفنتوس حديثه في المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الثلاثاء للتحدث عن مواجهة الفريق الملكي في دوري الأبطال.

ويحل يوفنتوس ضيفا على ريال مدريد يوم الأربعاء في سانتياجو برنابيو في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد التفوق ذهابا في إيطاليا بهدفين لهدف.

وأكد بوفون أن فريقه عليه أن يتحلى بالذكا في مواجهة هجوم قوي مثل ذلك الذي يمتلكه ريال مدريد، حتى يستطيع أن يزيد من فرصه في بلوغ النهائي للمرة الأولى منذ عام 2003.

وتابع"لدينا رغبة كبيرة في التأهل للنهائي، والطريقة الوحيدة للوصول لذلك الحلم هو أن نلعب كرة قدم جيدة ونستغل كل الفرص المتاحة لنا في المباراة".

وأضاف"هذه النوعين من المباريات تشعر كل من ينتمي ليوفنتوس يشعر بالفخر".

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فيديو اليوم السابع