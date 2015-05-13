ليلة_الابطال.. برشلونة يعبر لنهائي برلين من بوابة ميونيخ

صعد برشلونة إلى نهائي دوري أبطال أوروبا على الرغم من هزيمته أمام بايرن ميونيخ في إياب نصف النهائي مستفيدا من فوزه ذهابا 3-0.

وسيلعب برشلونة النهائي الثامن له في بطولة دوري أبطال أوروبا مطلع الشهر المقبل في برلين مع الفائز من يوفنتوس وريال مدريد.

وبدأت المباراة بأحداث ساخنة سريعا إذ كاد برشلونة أن يتقدم عن طريق راكيتيتش لكن نوير تألق لينقذ بايرن من استقبال هدف مبكر في الدقيقة الخامسة.

ورد بايرن بهجمة مرتدة سريعة أنقذها دفاع برشلونة في الدقيقة السابعة لكن بنعطية استطاع أن يسجل الهدف الأول لبايرن ميونيخ بعد أن قابل ركنية شابي ألونسو برأسية في الشباك.

هدف بايرن كسر 367 دقيقة صيام تهديفي للفريق كما هو الهدف الأول الذي تستقبله شباك برشلونة منذ 645 دقيقة في كل البطولات.

تقدم لم يدم طويلا حيث تعادل نيمار في الدقيقة 15 بعد جملة من الثلاثي MSN .. حيث مرر ميسي بينية رائعة لسواريز الذي انفرد قبل أن يمرر لنيمار الذي لم يجد صعوبة في إيداعها داخل الشباك.

وعاد بايرن ميونيخ للسيطرة على مجريات المباراة لكن تألق تير شتيجن حارس برشلونة حال دون دخول هدف التقدم للبافاري.

وفي الدقيقة 29 عاقب نيمار رعونة مهاجمي بايرن بتسجيله للهدف الثاني بعد تمريرة من سواريز ليسددها من داخل منطقة الجزاء في الشباك.

وأنقذ تير شتيجن بطريقة أكثر من رائعة فرصتين محققتين من مولر وليفاندوفسكي كادا أن يقلبا النتيجة للبافاري في الشوط الأول الذي انتهى بتقدم برشلونة 2-1.

في الشوط الثاني خرج سواريز بسبب الإصابة في العضلة الخلفية ودخل بدلا منه بيدرو.

وتمكن ليفاندوفسكي من معادلة النتيجة في الدقيقة 59 بعد أن تلاعب بماسكيرانو ليسدد من على حدود منطقة الجزاء في شباك تير شتيجن.

هدف ليفاندوفسكي جعله ثاني أكثر من سجل في نصف نهائي البطولة بـ5 أهداف خلف رونالدو صاحب التسعة أهداف في نصف النهائي.

وفي الدقيقة 75 أضاف توماس مولر الثالث لبايرن ميونيخ بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وحاول بايرن تسجيل الثالث لكن تغييرات إنريكي الدفاعية ضيقت المساحات أمام مهاجمي البافاري لتنتهي المباراة 3-2 لبايرن.

بتلك النتيجة صعد برشلونة لنهائي دوري الأبطال للمرة الثامنة في تاريخه بمجموع المباراتين 5-3 منتظرا الفائز من ريال مدريد ويوفنتوس يوم الأربعاء.