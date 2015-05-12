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استخدام السمن البلدى "بالعقل" يحميك من أمراض القلب والدهون

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استخدام السمن البلدى "بالعقل" يحميك من أمراض القلب والدهون استخدام السمن البلدى "بالعقل" يحميك من أمراض القلب والدهون
استخدام السمن الصناعى والزيوت المهدرجة فى الطهى أصبح سمة أساسية فى كثير من البيوت المصرية، وهو ما يسبب العديد من التأثيرات الضارة على صحة الجسم.

وحول هذا يقول الدكتور حسن حسونة، أستاذ التغذية، أن طهى الطعام بالسمن الصناعى أو المهدرجة، تؤثر سلبيا على صحة الجسم وتسرع من فرصة الإصابة بأمراض الكوليسترول وارتفاع نسبة الدهون فى الدم وارتفاع ضغط الدم، وذلك لما تحتويه من مواد مشبعة.

يذكر د. حسن حسونة أن استخدام السمن البلدى الطبيعى بكميات مقننة، يعد من أفضل المواد المستخدمة فى طهى الطعام، لأنها تقى من أمراض الكوليسترول والقلب وارتفاع ضغط الدم، لاحتوائها على أحماض دهنية غير مشبعة تساعد على تغذية الجسم.

يوصى أستاذ التغذية بضرورة تجنب استخدام السمن الصناعى والدهون المهدرجة، لأن لها الكثير من المضاعفات التى تؤثر على الجسم، كالسمنة وأمراض القلب والتى لها تأثير سلبى على جميع أعضاء الجسم.

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مصر 365

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