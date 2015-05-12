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بالفيديو..القاهرة على عرش تصنيف"مدن المستقبل" فى جولة إخبارية مع نبيلة مجدى

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بالفيديو..القاهرة على عرش تصنيف"مدن المستقبل" فى جولة إخبارية مع نبيلة مجدى بالفيديو..القاهرة على عرش تصنيف"مدن المستقبل" فى جولة إخبارية مع نبيلة مجدى
يقدم لكم اليوم السابع إطلالة إخبارية جديدة حول آخر المستجدات على الساحتين المحلية والدولية، كما تتناول الجولة تحليلا للقضايا المثيرة للجدل والتى تسيطر على الرأى العام المصرى، وتسلط الضوء على الأحداث المحلية وتداعياتها.

السيسى يلتقى رئيس القومى لحقوق الإنسان بشأن الأوضاع داخل السجون

بلاغ للنائب العام يكشف “مستريح جديد” استولى على 50 مليون جنيه

القاهرة تحتل المركز الأول أفريقيا فى تصنيف “مدن المستقبل”

قوات حرس الحدود تحبط تهريب أسلحة عبر الأنفاق بواسطة حمير

المصافحة بالأيدى عنوان الثقة حتى إذا كانت مع “روبوت”

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مصر 365

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