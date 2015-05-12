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جيهان السادات لـ"خالد صلاح": خطاب السيسى يؤكد شعوره بنبض الشعب

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جيهان السادات لـ"خالد صلاح": خطاب السيسى يؤكد شعوره بنبض الشعب جيهان السادات لـ"خالد صلاح": خطاب السيسى يؤكد شعوره بنبض الشعب
أشادت جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بحوار الرئيس عبد الفتاح السيسى، الشهرى الذى ألقاه للأمة، منذ قليل، فيما أعربت عن سعادتها بكل الكلمات التى قالها الرئيس السيسى، قائلة: "شىء جيد لأنه مع الشعب والشعب معه".

وأضافت قرينة الرئيس الراحل، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار" مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، على فضائية "النهار"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يشعر بنبض الشعب المصرى، ولذلك يخرج فى خطاباته لتوضيح ما يتم من مشروعات داخل الدولة، وخاصة الفهم الخاطئ، الذى يعتنقه البعض بأن المشروعات التى طرحت للأغنياء فقط.

وأوضحت جيهان السادات، أن لديها أملا كبيرا وتفاؤلا تجاه المستقبل فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى للدولة، مضيفة "لدى تفاؤل لا تتصور قد إيه بأن المستقبل القريب هيبقى جميل وهيعود على بالخير".

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