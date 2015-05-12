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محلب خلال تفقده المحطة النووية بفرنسا: مصر جادة فى إنشاء مفاعلها النووى

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تفقد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء يرافقه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس المحطة النووية الفرنسية من الداخل.

قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء: إن زيارته اليوم الثلاثاء فى ثانى أيام زيارته لفرنسا، للمحطة النووية الفرنسية هامة للغاية بالمفاعل النووى بالمحطة يعد أكبر مفاعل نووى فى العالم ويتميز بدرجات الحماية والأمان.
>اليوم السابع -5 -2015

وأضاف، فى تصريحات صحفية له أثناء تفقده المحطة النووية بفرنسا، أنه من خلال الزيارة استطعنا معرفة الكثير فعمر المفاعل 60 عاما، بالإضافة إلى التعرف على التكنولوجيا الحديثة الذى استخدمت به، موضحا أنه تم الاتفاق على التدريب والتعليم الفنى والمهنى بين وفرنسا فى مجالات التعليم الفنى والكهرباء، موضحا أن الجانب الفرنسى أبدى استعداده بأن يكون هناك مدارس للتعليم الفنى فى مصر، بالإضافة الى استعدادها لإرسال خبراء لمصر فى مجال الطاقة النووية.

وأكد رئيس الوزراء أن مصر جادة فى إنشاء مفاعلها النووى وأنها على اتصال بالعالم أجمع للحصول على أفضل التقنيات، فهناك عروض من الصين واليابان وفرنسا، فالمحطة النووية بمصر هى مشروعات المستقبل، موضحا أن فرنسا بها أقل سعر لتوليد الكهرباء حيث تعتمد بنسبة 75? على الطاقة النووية .

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015


>- وزير الدفاع الفرنسى لـ"محلب": ملتزمون بتسليم مصر طائرات الرافال فى موعدها
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مصر 365

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