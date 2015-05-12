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القبض على مسجلين خطر و5 قطع أسلحة و843 مخالفة مرورية ببنى سويف

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القبض على مسجلين خطر و5 قطع أسلحة و843 مخالفة مرورية ببنى سويف القبض على مسجلين خطر و5 قطع أسلحة و843 مخالفة مرورية ببنى سويف
تمكنت مديرية أمن بنى سويف خلال حملة تفتيشية ومرورية شنتها بإشراف اللواء محمد أبو طالب، مدير الأمن، من ضبط قطعتى سلاح (فرد) خرطوش بحوزة فلاحين بمركزى الفشن وسمسطا، وكذلك 3 قضايا حيازة سلاح أبيض (مطواة)، بالإضافة إلى إلقاء القبض على "سعد.ع"، 30 سنة، عاطل، يقيم نجع عبد اللطيف يوسف بمركز الفشن، شقى خطر، هارب ومطلوب فى قضية بلطجة وقطع طريق بدائرة مركز سمسطا، و"ياسين.س" شهرته "أبو عزيزة"، عامل، 38 سنة، أشمنت مركز ناصر مسجل خطر وبحوزته 200 جرام حشيش.

كما نجحت الحملة التى قادها اللواء رضا طبلية، نائب مدير الأمن، والعميد خلف حسين، مدير المباحث الجنائية، والعميد محمد لبنة، مدير المرور/ فى ضبط كل من: "شحاتة.م"، 37 سنة، دبلوم، بندر بنى سويف، 58 قرصًا مخدرًا، "محمد.د"، 37 سنة، دبلوم، بندر بنى سويف، 44 قرصًا مخدرًا، وتحرير 843 مخالفة مرورية تشمل (قيادة بدون رخصة ولوحات معدنية، رخص منتهية، سير عكس الاتجاه، ملصقات)، وأيضًا تنفيذ 671 حكمًا قضائيًا عبارة عن:3 أحكم جناية - 460 حبس جزئى - 53 حبس مستأنف - 108 غرامات جزئية - 8 غرامات مستأنفة - 39 مخالفات.

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مصر 365