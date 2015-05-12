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بالصور.. شكوى لأولياء أمور طلاب الصف السادس الابتدائى بسبب مادة الدراسات بسوهاج

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بالصور.. شكوى لأولياء أمور طلاب الصف السادس الابتدائى بسبب مادة الدراسات بسوهاج بالصور.. شكوى لأولياء أمور طلاب الصف السادس الابتدائى بسبب مادة الدراسات بسوهاج

 

تقدم عدد من أولياء أمور طلاب بالصف السادس الإبتدائى بشكوى لمديرية التربية والتعليم بسوهاج  , من طول أسئلة مادة الدراسات الإجتماعية وعدم تناسبها مع الوقت المخصص ،
> فالورقة شملت فى مادة الجغرافيا 3 أسئلة السؤال الأول يحتوى على 10 نقاط والثانى 8 نقاط والثالث 4 نقاط والورقة الأخرى شملت أسئلة مادة التاريخ .
> واحتوت على سؤالين السؤال الأول و يتكون من 10 نقاط والسؤال الثانى يشمل نقاط , الأمر الذى أدى الى قيام الطلاب بسرعة الحل بدون مراجعة لأن وقت الإمتحان ساعة ونصف فقط .
> وطالب الأهالى وكيل الوزارة بالتحقيق فى الأمر وأخذ ذلك فى الإعتبار أثناء التصحيح .

 

 

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