بالصور.. شكوى لأولياء أمور طلاب الصف السادس الابتدائى بسبب مادة الدراسات بسوهاج

تقدم عدد من أولياء أمور طلاب بالصف السادس الإبتدائى بشكوى لمديرية التربية والتعليم بسوهاج , من طول أسئلة مادة الدراسات الإجتماعية وعدم تناسبها مع الوقت المخصص ،

> فالورقة شملت فى مادة الجغرافيا 3 أسئلة السؤال الأول يحتوى على 10 نقاط والثانى 8 نقاط والثالث 4 نقاط والورقة الأخرى شملت أسئلة مادة التاريخ .

> واحتوت على سؤالين السؤال الأول و يتكون من 10 نقاط والسؤال الثانى يشمل نقاط , الأمر الذى أدى الى قيام الطلاب بسرعة الحل بدون مراجعة لأن وقت الإمتحان ساعة ونصف فقط .

> وطالب الأهالى وكيل الوزارة بالتحقيق فى الأمر وأخذ ذلك فى الإعتبار أثناء التصحيح .